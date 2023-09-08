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В Королевстве Голландия закупили на 9,5 млн рублей луковиц тюльпанов
Тамбовское АО "Тепличное", известное своей деятельностью по производству огурцов и томатов, приняло решение о расширении своей продукции и введении выращивания тюльпанов в свой ассортимент. В преддверии этого заявлено, что на предприятии будет начато строительство новой теплицы, предназначенной для выращивания целых 18 различных видов тюльпанов.
Саженцы уже закуплены. По сумме 9,5 миллиона рублей было приобретено 500 тысяч луковиц тюльпанов у нидерландского поставщика. Подчеркнем, что закупка осуществлена у единственного поставщика, однако дополнительной информации о нем в контрактной документации не предоставлено.
АО "Тепличное" является компанией, принадлежащей данному региону. Согласно данным портала Руспрофайл, на конец предыдущего года в организации работало 343 сотрудника. Важно отметить, что выручка предприятия в 2022 году составила 667 миллионов рублей, а прибыль составила 28 миллионов рублей. Эти показатели снизились на 78% по сравнению с предыдущим 2021 годом.
Фото: almode.ru
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