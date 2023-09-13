Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской

В Тамбове неэффективно расходуют денежные средства на уличное освещение

В Татаново продолжается стройка на берегу Цны

Тамбовская область по состоянию рынка труда находится в аутсайдерах

Контракт на ремонт моста-плотины под Тамбовом расторгнут

Капремонт многоквартирных домов в общем котле не зависит от собираемости взносов

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан с поличным

В Мичуринске отметили День ВДВ

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

» » В центре Тамбова ограничат движение из-за футбольного матча

В центре Тамбова ограничат движение из-за футбольного матча

Сегодня, 10:31
Комментариев: 0
Версия для печати
В центре Тамбова ограничат движение из-за футбольного матча 17 сентября в Тамбове временно будет ограничено движение автотранспорта возле стадиона "Спартак". По информации, предоставленной городской администрацией, ограничения вступят в силу в 15:00 и будут действовать до завершения футбольного матча.

Будет запрещена остановка и стоянка автотранспортных средств на следующих участках: на четной стороне улицы Советской и на нечетной стороне улицы Карла Маркса между улицей Студенецкой и Студенецкой набережной. Также ограничения распространятся на четную сторону Студенецкой набережной между улицами Советской и Карла Маркса.

Барьеры будут установлены на четных участках Советской и Студенецкой набережной, а также на нечетной стороне улицы Карла Маркса от дома 165Б до Студенецкой набережной. Кроме того, ограничения будут действовать на внутриквартальном проезде между домом 6 по улице Студенецкая и домом 165Б по улице Карла Маркса.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Во время футбольного матча ограничат движение транспорта

2 мая в Тамбове состоится открытие футбольного сезона

14 сентября в Тамбове перекроют движение

Ограничение дорожного движения 19 мая

В Тамбове в дни футбольных матчей будут ограничивать движение

На некоторых улицах Тамбова запретят проезд



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области продолжается обновление сельхозтехники

Сегодня, 11:10
0
В Тамбовской области на данный момент на пике уборочной сезонной кампании, и важное значение приобретает использование сельскохозяйственной техники. По информации, представленной региональным Министерством сельского хозяйства, уровень готовности уборочной техники считается на высоком уровне.

Обвиняемый Берстенёв не является в суд из-за «болезни», но посещает городские мероприятия

Сегодня, 10:38
0
Производство по делу бывшего депутата и «Почетного гражданина города Тамбова» Геннадия Берстенева снова приостановлено на неопределенный срок, сообщает «ПроТамбов». Причиной этого являются «психические расстройства или серьезные заболевания, исключающие возможность явки подсудимого».

В центре Тамбова ограничат движение из-за футбольного матча

Сегодня, 10:31
0
17 сентября в Тамбове временно будет ограничено движение автотранспорта возле стадиона "Спартак". По информации, предоставленной городской администрацией, ограничения вступят в силу в 15:00 и будут действовать до завершения футбольного матча.

В Тамбовской области могут появиться семейные предприятия

Сегодня, 10:18
0
По информации, полученной от временного исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития Тамбовской области, Алексея Власова, на заседании комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы, рассматривается

Cвыше 6 тысяч тамбовчан получили государственную соцпомощь

Вчера, 16:15
0
С начала текущего года в Тамбовской области более шести тысяч граждан обратились за социальной поддержкой. Для получения этой помощи необходимо подать заявление в местном местожительстве, как сообщили представители регионального Министерства социальной защиты и семейной политики.

В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской

Вчера, 11:47
0
В селе Осино-Гай Гавриловского округа возле памятника Зое Космодемьянской состоялось спецгашение почтового конверта с оригинальной маркой в честь 100-летия Героя Советского Союза.

В Мичуринске выявлены искажения в декларациях о доходах чиновников

Вчера, 11:38
0
Прокуратура города Мичуринска завершила новую проверку соблюдения антикоррупционных норм и точности предоставленных муниципальными служителями данных о доходах, расходах, имуществе и финансовых обязательствах.

Прокуратура разбирается в причинах массового замора рыбы в Тамбовской области

Вчера, 11:32
0
Прокуратурой Жердевского муниципального округа Тамбовской области проводится проверка в связи с массовой гибелью рыбы в реке Ящерка, расположенной близ деревни Рыбкино.

100 лет со дня рождения героя Советского Союза Зои Космодемьянской

13 сентября 2023
0
Сегодня отмечается столетие со дня рождения известной советской героини Зои Космодемьянской, которой вечно 18 лет, а память о ее подвиге бессмертна. Ее имя и подвиг были хорошо известны каждому школьнику в СССР, и сегодня мы по-прежнему уделяем внимание сохранению ее наследия, чтобы нынешнее

В Тамбове планируют собирать белорусские тракторы

13 сентября 2023
0
Предприятие "Титан" из Тамбова и белорусская компания "Гомсельмаш" объединяют усилия в создании совместного производства зерноуборочных комбайнов, что приведет к созданию 110 новых рабочих мест. Первые 10 комбайнов ожидается выпустить из сборочного цеха в текущем году.

Прокуратура выявила отсутствие маневренного жилого фонда в ряде муниципалитетов

13 сентября 2023
0
Прокуратура Тамбовского района завершила проверку в отношении выполнения прав жителей аварийных домов органами местного самоуправления и выявила серьезные нарушения.

Тамбовская делегация приняла участие в бизнес-форуме «РОСТКИ: Россия−Китай» в Казани

12 сентября 2023
0
В Казани в рамках реализации соглашений на самом высоком уровне между Российской Федерацией и Китаем о всестороннем стратегическом партнерстве состоялся первый международный бизнес-форум под названием "РОСТКИ. Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество". В мероприятии приняли участие

В Тамбовской области подвели итоги выборов

12 сентября 2023
0
10 сентября в Тамбовской области завершилось трёхдневное голосование в рамках 24 избирательных кампаний, касающихся выборов в органы местного самоуправления. Предварительные результаты были объявлены в ситуационном центре, который находился на площадке Общественной палаты региона.

Антимонопольная служба проводит проверку по факту роста цен на топливо

12 сентября 2023
0
В последнее время обитатели Тамбовской области стали обращать внимание на уровень цен на бензин. В некоторых бензозаправочных станциях стоимость этого топлива достигала 66 рублей за литр. Представители агропромышленного сектора также выдвигают на повестку дня проблемы, связанные с доступностью

На кастинг «Мисс Тамбовская область» пришло шесть участниц

11 сентября 2023
0
10 сентября, состоялся первый технический отбор девушек, желающих принять участие в конкурсе красоты "Мисс Тамбовская область" (12+). Шестеро амбициозных участниц в возрасте от 16 до 22 лет представили свою уникальность и таланты.

Водитель за дрифт на площади В.И. Ленина в Тамбове поплатился правами

11 сентября 2023
0
Вчера, 10 сентября, в Тамбове произошел инцидент на свадьбе молодого человека, который решил удивить своих гостей необычным выступлением на Ленинской площади. Используя арендованный автомобиль, он начал дрифтить на публичной территории, что привело к негативным последствиям. Согласно информации от

В Тамбовской области проголосовало почти 50% избирателей

10 сентября 2023
0
По результатам двух дней голосования в Тамбовской области на выборы в органы местного самоуправления пришли на участки 168 999 избирателей, что составляет 46,18% от общего числа избирателей, включенных в избирательные списки. Из них 59 957 человек проголосовали на дому, что составляет 16,38% от

В Королевстве Голландия закупили на 9,5 млн рублей луковиц тюльпанов

10 сентября 2023
0
Тамбовское АО "Тепличное", известное своей деятельностью по производству огурцов и томатов, приняло решение о расширении своей продукции и введении выращивания тюльпанов в свой ассортимент. В преддверии этого заявлено, что на предприятии будет начато строительство новой теплицы, предназначенной для

ФНС намерена обанкротить 20 компаний в Тамбовской области

10 сентября 2023
0
Двадцать исковых заявлений о банкротстве организаций, находящихся в Тамбовской области, были поданы в Арбитражный суд Тамбовской области 7 сентября текущего года. Заявки были поданы Федеральной налоговой службой и её региональным подразделением, но пока что они не приняты к рассмотрению. Общий

Тамбовская семья тратит 11% своих доходов на ЖКУ

10 сентября 2023
0
Семейные расходы на жилищно-коммунальные услуги в средней семье в Тамбовской области составляют 3435 рублей в месяц или 10,7% от общих ежемесячных затрат. Согласно рейтингу, Тамбовская область занимает 58-е место среди регионов по доле расходов на ЖКУ. Это исследование было проведено по заказу РИА

В Тамбовской области пройдут юбилейные мероприятия посвященные Зое Космодемьянской

9 сентября 2023
0
В предстоящий 13 сентября исполнится столетие со дня рождения выдающейся личности - Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, родившейся в Тамбовской области и погибшей во время Великой Отечественной войны. В этот день планируются памятные события, которые пройдут по всей стране.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги