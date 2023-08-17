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Во время футбольного матча ограничат движение транспорта
19 августа в Тамбове состоится футбольный матч между командами "Спартак" и "Сахалин" (0+). В связи с этим мероприятием будут внесены ограничения в движение транспорта в центре города.
С началом события в 16:00 и до его завершения будет временно запрещено осуществлять остановку и стоянку транспортных средств:
- на четной стороне улицы Советской от улицы Студенецкой набережной до улицы Студенецкой;
- на нечетной стороне улицы Карла Маркса от улицы Студенецкой до улицы Студенецкой набережной;
- на четной стороне улицы Студенецкой набережной от улицы Советской до улицы Карла Маркса.
Также временно запрещено осуществлять остановку и движение транспорта по улице Студенецкой от улицы Советской до улицы Карла Маркса.
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