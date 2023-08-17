Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Капремонт многоквартирных домов в общем котле не зависит от собираемости взносов

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан с поличным

В Мичуринске отметили День ВДВ

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

Назначен новый прокурор города Моршанска

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство?

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

» » Во время футбольного матча ограничат движение транспорта

Во время футбольного матча ограничат движение транспорта

Сегодня, 11:35
Комментариев: 0
Версия для печати
19 августа в Тамбове состоится футбольный матч между командами "Спартак" и "Сахалин" (0+). В связи с этим мероприятием будут внесены ограничения в движение транспорта в центре города.

С началом события в 16:00 и до его завершения будет временно запрещено осуществлять остановку и стоянку транспортных средств:

- на четной стороне улицы Советской от улицы Студенецкой набережной до улицы Студенецкой;
- на нечетной стороне улицы Карла Маркса от улицы Студенецкой до улицы Студенецкой набережной;
- на четной стороне улицы Студенецкой набережной от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

Также временно запрещено осуществлять остановку и движение транспорта по улице Студенецкой от улицы Советской до улицы Карла Маркса.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Завтра в Тамбове ограничат движение

14 сентября в Тамбове перекроют движение

15 сентября вводится ряд ограничений на движение транспорта

Ограничение дорожного движения 19 мая

21 мая в Тамбове вводится целый ряд ограничений движения транспорта

2 мая в Тамбове состоится открытие футбольного сезона



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Жители дома № 4 по ул. Володарского: «Нас не хотят слушать и оставляют на произвол судьбы»

Сегодня, 18:18
0
17 августа жители дома №4 на улице Володарского в Тамбове вышли во двор с целью защитить своё законное право на безопасное проживание в своем доме.

В Тамбовской области похолодает

Сегодня, 17:36
0
В выходные дни в Тамбове ожидается сохранение жаркой погоды. Тем не менее, на следующей неделе ожидается похолодание и периодические осадки.

В Тамбове в третий раз выставили на торги недостроенную школу на ул. Чкалова

Сегодня, 17:33
0
В очередной раз предпринимается попытка продажи недостроенной школы на улице Чкалова, 57,. Решение об отчуждении данного муниципального имущества, принадлежащего городу Тамбову, было принято депутатами городской думы. Стоимость этой недвижимости оценивается в размере 37,5 миллиона рублей.

В Тамбове демонтировали 700 незаконных рекламных конструкций

Сегодня, 11:39
0
В нашем регионе продолжается активная работа по выявлению незаконно размещенных рекламных конструкций. С начала текущего года удалось убрать более 700 стендеров, баннеров и вывесок, нарушающих законодательство. Например, 18 августа специалисты из дирекции городского хозяйства провели демонтаж

Во время футбольного матча ограничат движение транспорта

Сегодня, 11:35
0
19 августа в Тамбове состоится футбольный матч между командами "Спартак" и "Сахалин" (0+). В связи с этим мероприятием будут внесены ограничения в движение транспорта в центре города.

В Тамбове проводится реконструкция дорог на территории Полынковского кладбища

Сегодня, 08:45
0
В Тамбове в настоящее время проводится реконструкция проездных путей на территории Полынковского кладбища. Это направлено на обеспечение легкой доступности мест захоронения для жителей даже в переходный период между сезонами. Для укрепления дорожного покрытия используется техника, включая фрезу.

Градозащитники просят сохранить исторический облик переговорного пункта в Тамбове

Сегодня, 08:33
0
Власти Тамбова вновь обсуждают инициативу по изменению облика здания, построенного во времена советской эпохи, в историческом районе города. Речь идет о здании городской телефонной связи, которое планируется преобразовать в бизнес-центр. Однако исторический фасад этого сооружения оказывается

Сроки реконструкции коллектора на ул. Подвойского снова сдвигаются

Вчера, 14:15
0
Реконструкция канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, которая уже создала много проблем местным жителям снова откладывается. Как указывает компания-концессионер "РКС-Тамбов" в своих заявлениях, они столкнулись с новыми трудностями в процессе замены канализационного коллектора на

Областная больница получила новое оборудование для реабилитации

Вчера, 10:27
0
Медицинское подразделение в Тамбовской областной больнице успешно приобрело новое медицинское оборудование, предназначенное для проведения процедур транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Этот инновационный метод направлен на активацию нервных клеток в поврежденных областях мозга,

Прокуратура добивается выплат пенсий беженцам из ДНР и ЛНР

Вчера, 10:19
0
Прокуратура Ленинского района Тамбова провела анализ обращений двух граждан из Донецкой и Луганской Народных Республик. По результатам проверки было установлено, что указанным гражданам не были произведены пенсионные выплаты, что противоречит указу Президента Российской Федерации от 27.08.2022 года

Тамбовчан просят воздержаться от полетов на воздушных шарах над военными объектами

17 августа 2023
0
В Тамбове, как и в других населенных пунктах области, расположены военные объекты. На данный момент на территориях воинских частей действуют пункты воздушного наблюдения, задачей которых также является предотвращение нелегальных полетов. По этой причине Тамбовчан просят воздержаться от полетов на

В селе Бокино родители утопили младенца в ведре

17 августа 2023
0
В Тамбовской области правоохранительные органы задержали мужчину, который убил ребенка. Сообщает об этом информационный канал РЕН ТВ.

В сфере охотпользования Тамбовской области произошли кадровые назначения

17 августа 2023
0
Выполнять обязанности заместителя министра экологии и природных ресурсов области, а также возглавлять управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира будет Владимир Разводов. Должность директора в учреждении "Тамбовохота" займет Андрей Кириллов. Об этом сообщила

Капремонт многоквартирных домов в общем котле не зависит от собираемости взносов

17 августа 2023
0
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, получил ответ из прокуратуры по поводу его обращения относительно возможности чиновников отказаться от ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в "общем котле", под предлогом недостаточной собираемости взносов в конкретных

Экс-чиновники предстанут перед судом за выдачу поддельных удостоверений

16 августа 2023
0
Расследование уголовного дела, касающегося бывших должностных лиц, которые ранее занимали позиции начальника и главного госинспектора в региональном управлении технического надзора департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) в Тамбове завершено.

В Петровском округе пройдет «Фруктовый вернисаж»

16 августа 2023
0
В селе Дубовое, в Петровском округе, 19 августа состоится яркий фестиваль "Фруктовый вернисаж" (0+), который приглашает всех желающих на гастрономическое торжество. Начало мероприятия запланировано на 10:00. Гостей ожидают разнообразные площадки с увлекательными мероприятиями.

Недостаточное давление в системе водоснабжения стало проблемой для дома на ул. Кавалерийской

16 августа 2023
0
Согласно информации, опубликованной в издании «ПРАВО68», начиная с 1 августа, в доме, расположенном по адресу улица Кавалерийская, дом № 5а, возникли проблемы с водоснабжением.

В Тамбовской области собрали более двух миллионов тонн зерна

15 августа 2023
0
Аграрии Тамбовской области собрали более двух миллионов тонн зерна.

В Тамбове расчистят участок Студенца

15 августа 2023
0
Министерство экологии Тамбовской области объявило конкурс на выполнение работ по очистке участка реки Студенец от Рассказовского шоссе до устья в районе дачных массивов. Начальная стоимость предполагаемых работ составляет 4,9 миллиона рублей. Результаты аукциона будут подведены к 22 августа.

В Моршанском округе произошло крупное ДТП со смертельным исходом

15 августа 2023
0
В Моршанском районе Тамбовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое человек погибли, а еще один был доставлен в больницу с различными травмами.

Пьяная блогерша убила голубя в Тамбове

15 августа 2023
0
В настоящее время ведется расследование инцидента по факту жестокого обращения с животными.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги