Поезд «Тамбов-Москва» возобновит ежедневную работу 0 По информации, опубликованной в социальных сетях Главой региона Максимом Егоровым, поезд под номером 31 «Тамбов-Москва» возобновляет свою ежедневную работу. Множество жителей выражали интерес к данному вопросу, обращаясь к нему.

Тамбовский «Спартак» на домашнем поле сыграл вничью 0 В Тамбове состоялся матч второго дивизиона Б группы ЛЕОН, где на поле встречались местная команда "Спартак" и пензенский клуб "Зенит". Игра завершилась ничьей.

Для Моршанска закупят автобусов на 58 млн рублей 0 Администрация города Моршанск собирается приобрести 10 автобусов в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города". Для этого были опубликованы два уведомления о проведении электронных аукционов в Единой информационной системе "Закупки". Победителей

В области пройдёт региональный Фестиваль науки 0 С 19 сентября по 21 октября в Тамбовской области состоится региональный Фестиваль науки (0+). Торжественное открытие мероприятия пройдет на базе Тамбовского государственного технического университета (0+). В рамках этой церемонии будут представлены выставка научных достижений региона, проведены

В поселке Строитель пройдет ярмарка 0 В следующую субботу, 23 сентября, в поселке Строитель состоится тематическая универсальная ярмарка "Тамбовская марка" (0+). На мероприятии будет представлена сезонная продукция местных производителей, а также будут доступны товары для заготовок на зиму. Ярмарка будет проходить на площадке перед

Ушёл из жизни экс-глава Кадастровой палаты Тамбовской области 0 15 сентября ушел из жизни бывший руководитель Кадастровой палаты в Тамбовской области, Александр Петрович Гончаров. Ему исполнилось 76 лет.

Дорожника суд признал виновным в даче взятки 0 46-летний работник компании, специализирующейся на дорожно-строительных работах, был признан виновным в совершении преступления согласно части 2 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается дачи взятки.

В Тамбовской области отмечен заметный рост стоимости топлива 0 В последние недели наблюдаются изменения на рынке топлива, охватывающие разные регионы. Вначале произошел дефицит бензина, что привело к его исчезновению с рынка, а затем начали расти цены на топливо. В Тамбовской области цена за литр достигла отметки в 65-70 рублей, влияя как на дизельное топливо,

Аграриям компенсируют затраты на обучение специалистов 0 Сельхозпроизводителям будут возмещены расходы на обучение и стажировку специалистов на общую сумму 4,3 миллиона рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. Эту информацию предоставили в Министерстве сельского хозяйства Тамбовской области.

В Тамбовской области более соцобъектов нуждаются в переходе с угля на газовое отопление 0 На текущий момент в Тамбовской области существует более ста социальных объектов, таких как школы, больницы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые требуют перехода с использования угля на газовое отопление. Эту информацию 15 сентября опубликовало региональное министерство по

СК проводит проверку по факту непроведения ремонта опасного для жизни дома в Тамбове 0 Следственный комитет проводит проверку по публикации депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артема Александрова, о том, что жители, проживающие по адресу ул. Октябрьская, 1Б в Тамбове, уже более 10 лет пытаются добиться от "Почты России" ремонта дома, который представляет угрозу для их жизни.

Строительство комплекса «Серебряная долина» идет с отставанием от графика 0 Социальный комплекс "Серебряная долина" представляет собой крупный проект, реализуемый в рамках федеральной программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в данном регионе. Строительство этого объекта началось в марте текущего года, и первых посетителей планируется принимать уже в

В Тамбове более 600 горожан оштрафовали за нарушение тишины 0 В Тамбове, сотрудники правоохранительных органов периодически организуют операции в общественных местах, направленные на предотвращение нарушений общественного порядка и покоя в ночное время.

В Тамбовской области продолжается обновление сельхозтехники 0 В Тамбовской области на данный момент на пике уборочной сезонной кампании, и важное значение приобретает использование сельскохозяйственной техники. По информации, представленной региональным Министерством сельского хозяйства, уровень готовности уборочной техники считается на высоком уровне.

Обвиняемый Берстенёв не является в суд из-за «болезни», но посещает городские мероприятия 0 Производство по делу бывшего депутата и «Почетного гражданина города Тамбова» Геннадия Берстенева снова приостановлено на неопределенный срок, сообщает «ПроТамбов». Причиной этого являются «психические расстройства или серьезные заболевания, исключающие возможность явки подсудимого».

В центре Тамбова ограничат движение из-за футбольного матча 0 17 сентября в Тамбове временно будет ограничено движение автотранспорта возле стадиона "Спартак". По информации, предоставленной городской администрацией, ограничения вступят в силу в 15:00 и будут действовать до завершения футбольного матча.

В Тамбовской области могут появиться семейные предприятия 0 По информации, полученной от временного исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития Тамбовской области, Алексея Власова, на заседании комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы, рассматривается

Cвыше 6 тысяч тамбовчан получили государственную соцпомощь 0 С начала текущего года в Тамбовской области более шести тысяч граждан обратились за социальной поддержкой. Для получения этой помощи необходимо подать заявление в местном местожительстве, как сообщили представители регионального Министерства социальной защиты и семейной политики.

В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской 0 В селе Осино-Гай Гавриловского округа возле памятника Зое Космодемьянской состоялось спецгашение почтового конверта с оригинальной маркой в честь 100-летия Героя Советского Союза.

В Мичуринске выявлены искажения в декларациях о доходах чиновников 0 Прокуратура города Мичуринска завершила новую проверку соблюдения антикоррупционных норм и точности предоставленных муниципальными служителями данных о доходах, расходах, имуществе и финансовых обязательствах.