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В Тамбове запущен первый городской поезд
Вчера, 10:27
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Жители северной части Тамбова теперь за считанные минуты смогут добраться до центра города, не тратя время в пробках. Это стало возможным благодаря запуску первого городского поезда и открытию остановочного пункта в микрорайоне Радужный.
Проект «Городской поезд» реализуют совместно администрация области, Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и пригородная пассажирская компания «Черноземье». Проект призван обеспечить удобным транспортным сообщением жителей города Тамбова и близлежащих территорий.
Кроме того, в рамках проекта «Городской поезд» с 6 августа по субботам и воскресеньям начинают курсировать поезда сообщением Тамбов – Котовск. Остановки предусмотрены на станции Цна, а также на остановочных пунктах 3 км, 4 км, Тамбов-2 и Трегуляй. Стоимость поездки составит 38 рублей. Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
Фото: Павел Васильев.
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