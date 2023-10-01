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В Тамбовской области стартовала призывная кампания
В Тамбовской области стартовала осенняя мобилизационная кампания, и в этом году она представляет собой некоторые нововведения. В числе граждан, подлежащих призыву, теперь включены те, кто имел судимости за небольшие правонарушения, но уже отбыл свой срок или уплатил штраф.
Призывникам предоставляется возможность выбора между альтернативами: служба по призыву или заключить контракт сроком не менее одного года. Ранее контрактную службу без предварительной срочной службы имели право заключать лишь те, кто получил высшее или среднее профессиональное образование.
Граждане, которые ранее были признаны негодными по состоянию здоровья и зачислены в резерв, теперь могут пройти повторное медицинское обследование по своему желанию. При подтверждении их пригодности, они могут служить по призыву или заключить контракт. Осенняя мобилизационная кампания продлится до 31 декабря.
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В Тамбовской области стартовала осенняя мобилизационная кампания, и в этом году она представляет собой некоторые нововведения. В числе граждан, подлежащих призыву, теперь включены те, кто имел судимости за небольшие правонарушения, но уже отбыл свой срок или уплатил штраф.
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