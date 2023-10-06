В Госавтоинспекции напомнили о подготовке к зимнему сезону Комментариев: 0



Автовладельцам настоятельно рекомендуется начать подготовку к зимнему сезону заблаговременно. Важно уделить внимание состоянию транспортного средства, проверить работоспособность фар, стеклоочистителей, электрической системы и уровень заряда аккумулятора.



Необходимо адаптировать свой стиль вождения к зимним условиям. Отказаться от резких маневров, перестроений из одного ряда в другой и других действий, которые могут потенциально угрожать безопасности. Соблюдение безопасного расстояния и бокового интервала между автомобилями также является важным аспектом.



Обязательно использовать фары в любое время суток и включать противотуманные фары в плохую видимость. В случае густого тумана необходимо уменьшить скорость до безопасного уровня и включить аварийную сигнализацию.



Особенно осторожно вести автомобиль при проезде мостов, железнодорожных переездов, на перекрестках с множеством полос движения и вблизи пешеходных переходов.



Водителям, которые чувствительны к изменениям атмосферного давления, следует более внимательно следить за своим самочувствием. Если почувствуете дискомфорт за рулем, необходимо немедленно остановиться, вызвать медицинскую помощь или воспользоваться общественным транспортом.



Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и сумках из-за ограниченной видимости и увеличения туманов и осадков. Это могут быть брелоки, браслеты или подвески, которые помогут сделать вас более заметными для водителей в темное время суток. Передвигаться следует по тротуарам и переходить дорогу только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в их безопасности.



Все участники дорожного движения, попавшие в сложные ситуации на дороге, имеют право обратиться за помощью в подразделения Госавтоинспекции в любое время суток. Управление Госавтоинспекции по Тамбовской области призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность в свете быстро меняющихся погодных условий.Автовладельцам настоятельно рекомендуется начать подготовку к зимнему сезону заблаговременно. Важно уделить внимание состоянию транспортного средства, проверить работоспособность фар, стеклоочистителей, электрической системы и уровень заряда аккумулятора.Необходимо адаптировать свой стиль вождения к зимним условиям. Отказаться от резких маневров, перестроений из одного ряда в другой и других действий, которые могут потенциально угрожать безопасности. Соблюдение безопасного расстояния и бокового интервала между автомобилями также является важным аспектом.Обязательно использовать фары в любое время суток и включать противотуманные фары в плохую видимость. В случае густого тумана необходимо уменьшить скорость до безопасного уровня и включить аварийную сигнализацию.Особенно осторожно вести автомобиль при проезде мостов, железнодорожных переездов, на перекрестках с множеством полос движения и вблизи пешеходных переходов.Водителям, которые чувствительны к изменениям атмосферного давления, следует более внимательно следить за своим самочувствием. Если почувствуете дискомфорт за рулем, необходимо немедленно остановиться, вызвать медицинскую помощь или воспользоваться общественным транспортом.Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и сумках из-за ограниченной видимости и увеличения туманов и осадков. Это могут быть брелоки, браслеты или подвески, которые помогут сделать вас более заметными для водителей в темное время суток. Передвигаться следует по тротуарам и переходить дорогу только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в их безопасности.Все участники дорожного движения, попавшие в сложные ситуации на дороге, имеют право обратиться за помощью в подразделения Госавтоинспекции в любое время суток.



