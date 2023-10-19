Недвижимость оборонных заводов в Тамбове попробуют продать за 641,4 млн рублей 0 На предстоящих аукционах будет продано недвижимое имущество, которое не используется в производственных процессах, принадлежащее тамбовским оборонным заводам "Ревтруд" и "Октябрь", а также реорганизованному НИИ "Эфир", который входит в состав воронежского концерна "Созвездие", - сообщает

В центре Тамбова после пожара найдено тело 43-летнего мужчины 0 В процессе тушения пожара, который произошел в нежилом здании на улице Советской, недалеко от дома № 93 в Тамбове, обнаружено тело 43-летнего мужчины. Согласно информации, полученной от следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, еще один пострадавший

Двое глав КФХ осуждены за мошенничество с получением субсидий 0 Ленинский районный суд Тамбова объявил Артура Тамояна и Кярама Фаразяна виновными в совершении мошенничества согласно части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, связанного с получением субсидии для грантовой поддержки семейной животноводческой фермы. Суд вынес приговор, в

Сорваны сроки реализации программы «Дорога к дому» 0 Региональная программа «Дорога к дому» стартовала в Тамбовской области в 2023 году, являясь своего рода продолжением неудачной программы «Дворы Тамбовщины» в Тамбове, которая была омрачена целым рядом скандалов.

Тамбов за год лишился 3 тысяч деревьев 0 В Тамбове за 2023 год спилили около 3000 деревьев, все они были признаны больными или аварийными. Помимо проделанной работы, дирекции благоустройства и озеленения предстоит ликвидировать ещё 950 таких деревьев. К концу года общая цифра спиленных деревьев составит 3800, что больше показателей

В Тамбове открылось новое здание налоговой службы 0 Сегодня, 20 октября, в городе Тамбов открылось совершенно новое здание налоговой службы, теперь расположенное на севере города, по адресу Школьный проезд. Это внушительное административное сооружение состоит из шести этажей и имеет общую площадь свыше 5,9 тысяч квадратных метров.

В Тамбове уволили руководителя МУПа 0 Руководитель муниципального предприятия "Цнинский хозяйственный центр" Сергей Шаронин, был снят с поста по решению мэра Тамбова Максима Косенкова. Это предприятие обеспечивает водоснабжение населенных пунктов Бокино и Строителя, которые недавно вошли в состав города.

Прокуратура выявила нарушения в рамках начала отопительного сезона 0 В деятельности администрации города Тамбова и МУП "Тамбовтеплосервис" обнаружены прокуратурой нарушения.

Деятельность мичуринского отделения «РСВА» отмечена благодарностью воинской части 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже более двух десятилетий занимается военно-патриотической работой, сотрудничая со всеми структурами г. Мичуринска и Мичуринского МО.

В трёх округах области установлен карантин по бешенству животных 0 Карантин в связи с бешенством животных был установлен в трех округах Тамбовской области, а именно в Уваровском, Жердевском и Рассказовском округах. Зона включает в себя деревню Кузнецовка в Жердевском округе, село Верхнее Чуево в Уваровском округе и посёлок железнодорожной станции Рассказово в

В Тамбовской области стабилизировалась стоимость дизельного топлива 0 Одной из главных целей уборочной кампании 2023 года заключалась в обеспечении бесперебойного снабжения топливно-смазочными материалами (ГСМ) по доступным ценам. В текущем году несколько регионов России, включая Тамбовскую область, столкнулись с проблемой дефицита ГСМ.

Озвучены размеры штрафов за склонение к искусственному прерыванию беременности 0 Правительство Тамбовской области опубликовало некоторые аспекты предложенного законопроекта, который нацелен на ограничение практики искусственных абортов на территории региона. Один из ключевых элементов законопроекта - это определение санкций, которые будут применяться в случае нарушения этого

По областной программе социальной газификации подали более 10 тысяч заявок 0 По оценке федеральных органов, Тамбовская область входит в список десяти ведущих регионов, где процесс газификации активно продвигается вперед.

Тамбов расторгает концессию с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» 0 По результатам рабочего совещания, прошедшего 17 октября в администрации города Тамбова, было принято решение о начале процедуры расторжения концессионного соглашения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения с компанией "Компьюлинк Инфраструктура ТО", которая действовала в посёлке Строитель.

В Тамбовской области хотят запретить склонение к абортам 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров представил законопроект «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области» для рассмотрения в Тамбовской областной Думе.

Более 300 жителей области досрочно вышли на пенсию 0 Женщины со стажем от 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. В текущем году в Тамбовской области эту возможность воспользовались 326 человек - 267 мужчин и 59 женщин. Эту информацию предоставили в региональном

Имущество строительной компании «Козерог» будет выставлено на торги за 76 млн рублей 0 Конкурсный управляющий Александр Железинский строительной компании "Козерог", установил начальные цены на имущество, которое будет выставлено на аукционе. Независимый оценщик из компании "Воронежстройинформ" оценил 76 лотов на общую сумму 76 миллионов рублей.

Проблема с Пригородным лесом под Тамбовом продолжается усугубляться 0 Несмотря на протесты местных жителей и общественности Тамбовского региона, вопрос, связанный с незаконностью строительства в Пригородном лесу под Тамбовом на участках, принадлежащих лесному фонду, остается актуальным уже несколько лет. В ответ на последний запрос депутата Тамбовской городской Думы

В Тамбове изменится схема движения автобуса № 61 0 С 23 октября в Тамбове будет внесена изменение в маршрут автобуса № 61 "Хлеборобная - Клубная". Общественный транспорт будет следовать по улицам Агапкина, Советская и Запрудная, пропуская заезд на Проектный проезд.

Товарооборот ярмарки в Тамбове превысил 30 миллионов рублей 0 На прошедшей Большой осенней ярмарке в областном центре, которая прошла на минувших выходных у ЛДС "Кристалл" в Тамбове, было зарегистрировано более 21 тысячи посетителей. Этот мероприятие собрало 300 участников - предпринимателей, фермеров и самозанятых из 27 различных городов России и Республики