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В Тамбове ужесточат требования к фасадам зданий в центре города
Сегодня, 12:45
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На последнем заседании городской думы в Тамбове было одобрено обновление дизайн-кода для исторического центра города. Утвержденные изменения в правилах землепользования и застройки распространяются на здания в исторической части города и на те, которые будут подвергнуты капитальному ремонту или реконструкции.
Этот регламент устанавливает стандарты для различных зон градостроительства в центре Тамбова. Он запрещает определенные архитектурные решения, такие как яркие цвета для фасадов и крыш, излишнее использование стекла, изменение декоративных элементов исторических сооружений, а также применение современных отделочных материалов. Кроме того, он запрещает использование ограждений без проемов, размещение пожароопасных объектов рядом с объектами культурного наследия и устанавливает определенные требования к инженерным коммуникациям.
В проекте дизайн-кода для исторического центра города четко устанавливаются стандарты. Например, цвет крыш должен быть нейтральным, уличная мебель, ограждения и зеленые насаждения должны соответствовать стилю и концепции исторической зоны и архитектуре зданий. Рекламные вывески, афиши и указатели также должны гармонировать с эпохой постройки зданий. Осветительные устройства должны быть выполнены в соответствующем ретро-стиле.
В будущем планируется распространить эти нормы на всю область. При строительстве новых объектов фасадные решения будут обсуждаться на градостроительном совете.
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