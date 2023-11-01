В Тамбовской области задержали лиц, промышлявших подставными ДТП Комментариев: 0



Эта преступная организация, известная как "автоподставщики", оперировала с 2016 по 2021 год на территории региона, проводя инсценированные дорожно-транспортные инциденты. Их схема заключалась в размещении автомобилей с умышленными повреждениями на месте события, фиксации фотографий, подделке всех необходимых документов и создании ложного облика ДТП. После этого они обращались к страховым компаниям, чтобы получить компенсацию.



Стало известно, что данную группу контролировал человек, который, являясь представителем органов правопорядка, участвовал в действиях преступников. Как следствие, через это незаконное мероприятие страховые компании были обмануты на сумму более 13 миллионов рублей.



По информации представителя УМВД РФ в Тамбовской области, Алексея Жданова, один из задержанных оказался лейтенантом полиции и инспектором дорожно-патрульной службы в одном из территориальных отделов. В связи с этим уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет России по Тамбовской области. В Тамбовской области была задержана группа из пяти человек, которых подозревают в совершении мошенничества, согласно информации, предоставленной региональным управлением Министерства внутренних дел.Эта преступная организация, известная как "автоподставщики", оперировала с 2016 по 2021 год на территории региона, проводя инсценированные дорожно-транспортные инциденты. Их схема заключалась в размещении автомобилей с умышленными повреждениями на месте события, фиксации фотографий, подделке всех необходимых документов и создании ложного облика ДТП. После этого они обращались к страховым компаниям, чтобы получить компенсацию.Стало известно, что данную группу контролировал человек, который, являясь представителем органов правопорядка, участвовал в действиях преступников. Как следствие, через это незаконное мероприятие страховые компании были обмануты на сумму более 13 миллионов рублей.По информации представителя УМВД РФ в Тамбовской области, Алексея Жданова, один из задержанных оказался лейтенантом полиции и инспектором дорожно-патрульной службы в одном из территориальных отделов. В связи с этим уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет России по Тамбовской области.



