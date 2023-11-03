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Татаново отметило 375 лет со дня основания
Жители Татанова отпраздновали 375-летие своего родного села. Торжественное мероприятие прошло в местной школе.
Для посетителей мероприятия провели экскурсии по залу боевой славы и школьному музею, где они смогли узнать множество интересных фактов из истории села. Также желающие могли принять участие в мастер-классах и создать традиционную куклу-берег, значок с символикой триколора, а также познакомиться с основами молекулярной кухни.
В рамках этого юбилейного события были вручены награды жителям Татанова, которые внесли значительный вклад в развитие своей малой родины. С учетом объявления текущего года Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, на торжестве было уделено особое внимание работникам образования.
Фото: «Притамбовье»
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