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Гуманитарный груз из области передали донецким бойцам

Сегодня, 10:05
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Гуманитарный груз из области передали донецким бойцамСотни километров и четыре суток пути – и вот военный грузовик «КамАЗ» припарковался у здания благотворительного фонда «Добра всем!» имени Ирины Дейсар в Покрово-Пригородном. Солдаты и добровольцы загружают в багажник мешки с овощами: ароматной тамбовской картошкой, свеклой, капустой; банки с домашними разносолами и ароматным медом.

Старший боец из прибывшей группы, представившийся Иваном, объясняет: с продовольственным обеспечением в вооруженных силах нет проблем, но бойцам на передовой не хватает атмосферы дома и домашних продуктов. Он подчеркивает важность понимания, что такая поддержка очень важна для морального духа бойцов.

Местные жители привнесли в благотворительный акт специально созданные волонтёрским объединением маскировочные сети. Отдельная коробка содержит детские письма. Иван, с улыбкой на лице, отмечает, что сообщения от детей из разных уголков страны также ценятся бойцами не менее, чем заботливо приготовленные домашние продукты.

Фото: ПриТамбовье Алексей Бучнев
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Гуманитарный груз из области передали донецким бойцам

Сегодня, 10:05
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Сотни километров и четыре суток пути – и вот военный грузовик «КамАЗ» припарковался у здания благотворительного фонда «Добра всем!» имени Ирины Дейсар в Покрово-Пригородном. Солдаты и добровольцы загружают в багажник мешки с овощами: ароматной тамбовской картошкой, свеклой, капустой; банки с

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