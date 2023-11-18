В Тамбовской области мошенники прикидываются следователями 0 Жителям Тамбовской области звонят мошенники, выдающие себя за сотрудников следственного управления. Фальшивые представители силовых структур утверждают, что ведется расследование уголовных дел, связанных с хищением средств с банковских карт. Аферисты настаивают на том, чтобы жители общались с

В Мичуринске в третий раз попытаются продать объект культурного наследия 0 В городе Мичуринске вновь предпринимается попытка реализации объекта культурного наследия регионального значения — здания каретного сарая и конюшни, входящего в состав городской усадьбы на улице Филиппова. Администрация города на этот раз выставляет на продажу кирпичное сооружение площадью 312

В Тамбове планируют благоустроить Ахлябиновскую рощу 0 Ахлябиновская роща в Тамбове является уникальным местом. Здесь с удовольствием проводят свое время горожане, поддерживающие идею улучшения внешнего вида этого парка, который признан памятником природы и особо охраняемой территорией.

Открылась продажа билетов на зимние авиарейсы 0 В Тамбове начались продажи билетов на зимние авиарейсы 2024 года. Аэропорт "Тамбов" предоставляет возможность полететь в Москву и Санкт-Петербург.

Режиссер «Брата 3» заявил, что готов поменять название фильма 0 Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев рассказал «Газете.Ru», что его авторскому проекту отказывают в выдаче прокатного удостоверения из-за названия. По его признанию, ему не принципиально, как будет называться лента, лишь бы она была доступна для просмотра жителям Тамбова.

Суд присяжных признал виновными мужчин за изготовление наркотиков в Тамбовской области 0 Присяжные Тамбовского областного суда единогласно приняли решение по обвинению граждан из Красноярска и Байкальска, проживающих в Иркутской области. Их обвиняли в организации лаборатории для производства синтетических наркотиков в Сампурском округе Тамбовской области согласно статье 228.1

Жители Притамбовья не могут дождаться от муниципалитета строительства дорог 0 Дороги, а точнее, их полное отсутствие, остаются актуальной проблемой для более чем тысячи владельцев домов в новом микрорайоне посёлка совхоза "Комсомолец" Тамбовского муниципального округа, как сообщает издание "ПРАВО68".

В Тамбовской области заложили 161 гектар садов 0 В текущем году в Тамбовской области были созданы новые сады интенсивного типа на площади 161 гектар. Молодые яблочные деревья были посажены в хозяйствах Мичуринского, Мордовского, Первомайского, Петровского и Умётского муниципальных округов.

Константин Пудовкин избран главой Тамбовского муниципального округа 0 В результате проведенного конкурса на внеочередном заседании Совета народных депутатов Тамбовского муниципального округа Константин Пудовкин был выбран на должность главы муниципалитета. До текущего назначения Константин Пудовкин занимал пост главы Тамбовского района, начиная с февраля текущего

В центре Тамбова дорожная разметка стёрлась за 2 месяца 0 Водители и автолюбители из Тамбова обратились в организацию "Народный фронт", чтобы сообщить о том, что на улице Интернациональной в центре города почти полностью исчезла разметка из термопластика, которую наносили в сентябре в качестве обновления предыдущей, выполненной в мае. Жалобы водителей

В Сампурском округе жители не могут дождаться, когда им сделают дорогу 0 Жители посёлка совхоза "Россия" в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области выражают недовольство отсутствием дорожного покрытия на улицах Мира и Молодёжная с момента их постройки в 1983 году. В редакцию информацию прислал Олег Беляев.

В Тамбовской области состоялся конкурс среди выпускников «Школы фермера» на получение грантовой поддержки от Россельхозбанка 0 В 2023 году в Тамбовской области стартовала третья волна обучения образовательного проекта «Школа фермера». Число слушателей, поступивших на третий в регионе поток проекта, стало рекордным - 38 человек. Студенты обучались востребованному и перспективному направлению для местного агропромышленного

Наименее доступная ипотека в Черноземье в Тамбовской области 0 По результатам третьего квартала 2023 года Тамбовская область стала лидером среди регионов Черноземья с наименьшей доступностью ипотеки. Заёмщики из этого региона выделяют 61,7% своего заработка на погашение ипотечных обязательств. Эти данные основаны на исследовании РИА Рейтинг, использовавшем

Николай Патрушев назвал причиной вспышки сибирской язвы ненадлежащее содержание могильников 0 Основной причиной вспышки сибирской язвы в Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях является ненадлежащее уход за сибироязвенными могильниками, считает секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Эту информацию он представил в ходе совещания в правительстве Воронежской

Прокуратура обязала через суд отремонтировать квартиры муниципального жилого фонда 0 Прокуратура выявила факты бездействия администрации города Тамбова в обеспечении надлежащего состояния объектов жилого фонда. В частности, речь идет о квартирах в домах № 127 по улице Чичканова, № 4 по улице Новостремянной и № 4/20 по улице Будённого.

Список памятников в Тамбовской области пополнился восемью объектами 0 В Тамбовской области внесли в реестр культурного наследия восемь зданий, из которых четыре расположены в областном центре, а остальные по одному находятся в городах Рассказово и Мичуринск, а также в Пичаевском и Моршанском округах. Приказы об их включении в реестр доступны на интернет-портале

В Тамбовской области число умерших превышает число родившихся более чем вдвое 0 Демографическая ситуация в Черноземном макрорегионе вызывает опасения, - сообщает издание «Нос». Например, в Тамбовской области в течение двух последних лет количество умерших превышает число новорожденных более чем вдвое. Хотя рождаемость снижается, обнадеживает то обстоятельство, что и смертность

Гогита Хубулов вновь избран главой Мичуринского округа 0 15 ноября официально вступил в должность новоизбранный руководитель Мичуринского муниципального округа, Гогита Хубулов. Как сообщает пресс-служба администрации округа Гогита Хубулов был избран по итогам открытого голосования на Совете депутатов муниципального округа.

В Тамбовской области проходит акция «ЭлектроОсень» 0 В Тамбовской области существует возможность сдать использованную электротехнику в нескольких магазинах. В ноябре проводится традиционная экологическая акция под названием "ЭлектроОсень" (0+). Российский экологический оператор разработал карту магазинов, где можно сдать ненужные электроприборы. В

Дом Андрея Чичерина выставлен на продажу за 1 рубль 0 Историческое здание, расположенное по адресу Советская, 78А, по информации от администрации Тамбова, выставлено на продажу. Дом, принадлежавший ранее городскому голове, предпринимателю и общественному деятелю Андрею Чичерину, планируется реализовать за символическую сумму в один рубль.