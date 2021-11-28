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Руководство следственного управления проведет личный прием граждан
Вчера, 10:19
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3 декабря 2021 года с 10 до 13 часов руководство следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области проведет личный прием граждан в следственном отделе по Октябрьскому району города Тамбов по адресу: город Тамбов, Успенская площадь, д. 1В.
Прием граждан будет осуществляться по вопросам, связанным с проведением доследственных проверок, возбуждением и расследованием уголовных дел, отнесенных к компетенции Следственного комитета. Вместе с тем, граждане могут обратиться с жалобами на действия (бездействия) и процессуальные решения сотрудников следственных органов регионального следственного управления.
Желающим обратиться на личный прием к руководству следственного управления при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - документ, удостоверяющий полномочия.
Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону: 8 (4752) 71-00-61.
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