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В окружном финале конкурса «Лидеры России» принимают участие наши земляки

Сегодня, 11:19
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С 6 по 10 декабря в Москве состоятся окружные финалы пятого этапа конкурса "Лидеры России" – важного мероприятия на платформе "Россия – страна возможностей", инициированной президентом.

В этом этапе соревнования примут участие управленцы из Центрального федерального округа и те, кто проживает за рубежом. От Тамбовской области будут представлены 11 участников.

Окружные финалы объединят более тысячи участников, которые продемонстрировали лучшие результаты на этапе дистанционного отбора и успешно прошли контрольное тестирование. Участников разделят на две группы, для каждой из которых определены задания и оценочные мероприятия.

Победители окружных финалов получат шанс пройти в суперфинал, запланированный на следующий год. Все финалисты получат образовательные гранты на сумму 1 миллион рублей для обучения в российских вузах и возможность встретиться с опытным наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала также предоставят карьерные консультации и сопровождение.

Напомним, что пятый сезон конкурса "Лидеры России" начался 4 апреля 2023 года. Заявки подали почти 160 тысяч участников из 89 регионов страны и 89 стран мира, включая более 50 тысяч человек из Центрального федерального округа и зарубежья.
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