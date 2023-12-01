В окружном финале конкурса «Лидеры России» принимают участие наши земляки Комментариев: 0



В этом этапе соревнования примут участие управленцы из Центрального федерального округа и те, кто проживает за рубежом. От Тамбовской области будут представлены 11 участников.



Окружные финалы объединят более тысячи участников, которые продемонстрировали лучшие результаты на этапе дистанционного отбора и успешно прошли контрольное тестирование. Участников разделят на две группы, для каждой из которых определены задания и оценочные мероприятия.



Победители окружных финалов получат шанс пройти в суперфинал, запланированный на следующий год. Все финалисты получат образовательные гранты на сумму 1 миллион рублей для обучения в российских вузах и возможность встретиться с опытным наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала также предоставят карьерные консультации и сопровождение.



Напомним, что пятый сезон конкурса "Лидеры России" начался 4 апреля 2023 года. Заявки подали почти 160 тысяч участников из 89 регионов страны и 89 стран мира, включая более 50 тысяч человек из Центрального федерального округа и зарубежья. С 6 по 10 декабря в Москве состоятся окружные финалы пятого этапа конкурса "Лидеры России" – важного мероприятия на платформе "Россия – страна возможностей", инициированной президентом.В этом этапе соревнования примут участие управленцы из Центрального федерального округа и те, кто проживает за рубежом. От Тамбовской области будут представлены 11 участников.Окружные финалы объединят более тысячи участников, которые продемонстрировали лучшие результаты на этапе дистанционного отбора и успешно прошли контрольное тестирование. Участников разделят на две группы, для каждой из которых определены задания и оценочные мероприятия.Победители окружных финалов получат шанс пройти в суперфинал, запланированный на следующий год. Все финалисты получат образовательные гранты на сумму 1 миллион рублей для обучения в российских вузах и возможность встретиться с опытным наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала также предоставят карьерные консультации и сопровождение.Напомним, что пятый сезон конкурса "Лидеры России" начался 4 апреля 2023 года. Заявки подали почти 160 тысяч участников из 89 регионов страны и 89 стран мира, включая более 50 тысяч человек из Центрального федерального округа и зарубежья.



