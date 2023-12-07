В Тамбовской области распространенность педикулеза увеличилась в 4 раза Комментариев: 0



По результатам анализа указанных данных выявлено значительное увеличение некоторых заболеваний. Например, количество случаев коклюша в октябре 2023 года увеличилось в 6,6 раза по сравнению с октябрем 2022 года (с 5 до 33 случаев). Сифилис, выявленный впервые, увеличился в 2,5 раза к сентябрю 2023 года, а педикулез в октябре 2022 года увеличился в 4 раза.



Роспотребнадзор также предоставил статистику с некоторыми различиями в подсчете, но тенденция сохраняется. В обзоре санитарно-эпидемиологической обстановки за 9 месяцев 2023 года отмечено снижение заболеваемости по одним формам инфекционных заболеваний и рост по другим. Например, острый вирусный гепатит А увеличился на 1,7 раза, энтеровирусная инфекция и коклюш показали рост, а сифилис и грипп увеличились в 2,4 и 30 раз соответственно.



При сравнении данных первого полугодия текущего года с аналогичным периодом 2022 года выявлен рост случаев ветряной оспы на 1,9 раза (с 1303 до 2459 случаев). В январе 2023 года Тамбовстат сообщил о четырехкратном увеличении заболеваемости туберкулезом с января 2022 года. Тамбовстат представил краткий отчет о "Информации о социально-экономическом положении Тамбовской области за январь-октябрь 2023 года", основываясь на данных Роспотребнадзора. Согласно этим данным, в октябре 2023 года отмечен неожиданный рост инфекционных заболеваний среди жителей региона.По результатам анализа указанных данных выявлено значительное увеличение некоторых заболеваний. Например, количество случаев коклюша в октябре 2023 года увеличилось в 6,6 раза по сравнению с октябрем 2022 года (с 5 до 33 случаев). Сифилис, выявленный впервые, увеличился в 2,5 раза к сентябрю 2023 года, а педикулез в октябре 2022 года увеличился в 4 раза.Роспотребнадзор также предоставил статистику с некоторыми различиями в подсчете, но тенденция сохраняется. В обзоре санитарно-эпидемиологической обстановки за 9 месяцев 2023 года отмечено снижение заболеваемости по одним формам инфекционных заболеваний и рост по другим. Например, острый вирусный гепатит А увеличился на 1,7 раза, энтеровирусная инфекция и коклюш показали рост, а сифилис и грипп увеличились в 2,4 и 30 раз соответственно.При сравнении данных первого полугодия текущего года с аналогичным периодом 2022 года выявлен рост случаев ветряной оспы на 1,9 раза (с 1303 до 2459 случаев). В январе 2023 года Тамбовстат сообщил о четырехкратном увеличении заболеваемости туберкулезом с января 2022 года.



