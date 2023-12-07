Родители в Тамбове проверили качество школьного питания 0 В школе № 2 города Тамбова прошло общегородское собрание родителей, посвященное вопросам питания учащихся. В начале учебного года поступили жалобы от некоторых школьников на качество пищи, предоставляемой в столовых.

В области введут дополнительные выплаты для участников СВО 0 Депутаты на внеочередном заседании Тамбовской областной Думы рассмотрели предложенный законопроект, касающийся поддержки участников специальной военной операции. Предложено внести изменения, включающие дополнительные стимулирующие выплаты на региональном уровне за счет средств областного бюджета.

В Тамбовской области хотят вести запрет на продажу и использование пиротехники 0 В Тамбовской области рассматривается предложение о запрете продажи и использования пиротехники. Проект в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

В Тамбовской области распространенность педикулеза увеличилась в 4 раза 0 Тамбовстат представил краткий отчет о "Информации о социально-экономическом положении Тамбовской области за январь-октябрь 2023 года", основываясь на данных Роспотребнадзора. Согласно этим данным, в октябре 2023 года отмечен неожиданный рост инфекционных заболеваний среди жителей региона.

Капремонт школы в Мичуринске проходит с нарушениями 0 В Мичуринске прокуратурой выявлены нарушения, связанные с реализацией национального проекта "Образование". Обнаружены задержки в выполнении этапов контракта.

За три года в области капитально отремонтируют 41 школу 0 На оперативном совещании штаба, посвященному реализации национальных проектов, глава Тамбовской области Максим Егоров поручил руководителям муниципалитетов более тщательно контролировать выполнение программы капитального ремонта школ.

Тамбовский военный суд рассмотрит дело о коррупции в липецком управлении МЧС 0 На брифинге руководитель отделения Следственного комитета России по Липецкой области Евгений Шаповалов, объявил о завершении расследования уголовного дела о коррупции в местном управлении МЧС. Согласно его заявлению, дело передано в Тамбовский военный гарнизонный суд. Обвиняемых в этом деле восемь

Роспотребнадзор через суд добивается закрытие табачных точек рядом с учебными заведениями 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области подало иски в суд против нескольких предпринимателей, владельцев так называемых «табачных» торговых точек. Ведомство направило исковые заявления в несколько районных судов в интересах неопределённого круга потребителей, с требованием запрета на

Алексей Колмаков занял должность руководителя центра экономических исследований рыбного хозяйства 0 Бывший глава города Рассказово Алексей Колмаков, нашел новую работу в Москве. Теперь он занимает должность директора Центра экономических исследований рыбного хозяйства ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии). Недавно он поделился своим опытом в

В Тамбове продают за рубль очередной объект культурного наследия 0 Новый объект находящегося в аварийном состоянии культурного наследия в Тамбове представлен на торгах. Это "Усадьба тамбовского мещанина И.С. Степанова. Флигель". Стартовая цена начального аукциона составляет всего 1 рубль, сообщили представители городской администрации.

Директор УК «Универсал» из Тамбова на год отстранён от должности 0 В ходе проведения проверки прокуратурой условий дома по адресу 1-й Школьный проезд в Тамбове были выявлены задолженности перед энергосбытовой компанией за период с января по май на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Задолженность накопилась у компании "Универсал", которая является управляющей

«Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет взыскать с администрации Котовска 412 млн рублей 0 Согласно информации от "Электронного правосудия", компания ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО", подвергаемая критике как поставщик ресурсов, предпринимает судебные действия с целью расторгнуть концессионное соглашение с администрацией города Котовска. Кроме того, компания требует возврата с

На рекультивацию свалки в Жердевском округе выделят почти 133 млн рублей 0 В предстоящем году запланирована рекультивация старой свалки, расположенной вблизи населенного пункта Жердевка. Согласно сообщению от ИА "Онлайн Тамбов.ру", работы должны быть завершены к 25 ноября 2024 года, и на их осуществление выделено почти 133 миллиона рублей.

В Тамбовской областной галерее Центр «Белый Слон» познакомит с культурой Индии 0 9 декабря в 15:00 в стенах Тамбовской областной картинной галереи Центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» проведёт вечер знакомства с индийской культурой «Намастэ Бхарат 2023».

Более 35 тысяч семей, не использовавших материнский капитал, получат индексацию 0 С 1 февраля Социальный фонд увеличит сумму материнского капитала для семей, которые еще не воспользовались этим льготным предложением, по информации регионального отделения Фонда. В Тамбовской области изменения затронут более 35 тысяч семей.

Выявили случаи умышленного отключения от ГЛОНАСС в автобусах 0 В администрации города Тамбова прошло заседание комиссии по мониторингу исполнения договоров о предоставлении услуг пассажирских перевозок. Участники обсудили несколько актуальных вопросов, включая состояние салонов транспортных средств и эффективность отопительных систем в общественном транспорте

В Тамбове управляющую компанию уличили в фальсификации подписей жильцов 0 В центре области жители многоквартирных домов продолжают выявлять недобросовестные практики и подделку подписей со стороны управляющих организаций. Напомним о скандале с Управляющей компанией (УК) "Мир", в результате которого даже возбудили уголовное дело против данной организации.

В Тамбове хотят продать 12 нежилых помещений в долгострое на ул. Киквидзе 0 Фонд развития территорий объявил о проведении поиска организации, готовой за вознаграждение осуществить продажу 12 нежилых помещений в здании, являющемся объектом долгостроя и расположенном по адресу: улица Киквидзе, 77 Б, город Тамбов. Информация о данном запросе размещена в Единой информационной

Автобаза администрации Тамбова закупает 10 автомобилей 0 Администрация Тамбова приобретает в лизинг 10 автомобилей LADA Granta. Услуги финансовой аренды предоставит ООО "Лизинговая компания Простые решения", которая выиграла электронный аукцион. Эта компания, зарегистрированная в Москве, уменьшила начальную стоимость лизинга на 61 тысячу рублей, снизив

В окружном финале конкурса «Лидеры России» принимают участие наши земляки 0 С 6 по 10 декабря в Москве состоятся окружные финалы пятого этапа конкурса "Лидеры России" – важного мероприятия на платформе "Россия – страна возможностей", инициированной президентом.