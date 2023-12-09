В нашем регионе 18 человек получают зарплату от 1 млн рублей Комментариев: 0



Более половины всех российских работников-миллионеров проживают в Москве (14,7 тысяч). За столицей следуют другие регионы с высокой зарплатой, такие как Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская и Сахалинская области.



В еще 17 регионах количество работников с миллионными зарплатами находится в диапазоне от 100 до 200 человек. В 58 субъектах России такие сотрудники ограничиваются десятками, а в 16 из них их число не превышает 10 человек. Стоит отметить, что в регионах, таких как Калмыкия, Ингушетия, Северная Осетия и Еврейская автономная область, не зарегистрировано ни одного работника с официальной зарплатой от 1 миллиона рублей на крупных и средних предприятиях. Лишь 18 жителей Тамбовской области, занятых на крупных и средних предприятиях региона, получают оклад в размере от 1 миллиона рублей. Эти данные были обнародованы аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза". В целом по стране количество трудовых работников, удостоившихся оклада в 1 миллион рублей (после вычета налогов), в 2023 году достигло 24,4 тысячи человек. Этот показатель вырос на 43% по сравнению с 2021 годом до санкций, что составляет 7,3 тысячи человек.Более половины всех российских работников-миллионеров проживают в Москве (14,7 тысяч). За столицей следуют другие регионы с высокой зарплатой, такие как Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская и Сахалинская области.В еще 17 регионах количество работников с миллионными зарплатами находится в диапазоне от 100 до 200 человек. В 58 субъектах России такие сотрудники ограничиваются десятками, а в 16 из них их число не превышает 10 человек. Стоит отметить, что в регионах, таких как Калмыкия, Ингушетия, Северная Осетия и Еврейская автономная область, не зарегистрировано ни одного работника с официальной зарплатой от 1 миллиона рублей на крупных и средних предприятиях.



