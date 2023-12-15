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В Тамбове выявляют новые точки торговли табаком возле учебных заведений
Сегодня, 17:41
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В Тамбове продолжают выявлять всё новые и новые точки торговли табакосодержащими изделиями вблизи образовательных учреждений. Так, в ходе очередного рейда общественников, которые занимаются данной проблематикой, и при содействии сетевого издания «Региональные известия» одна из таких точек была обнаружена в гипермаркете «Магнит Экстра» (г. Тамбов, ул. Советская, 190). Там, в непосредственной близости, находится один из корпусов ТГУ им. Г.Р. Державина.
Напомним, что, согласно п.п. 2 п. 7 ст. 19 Закона «Об охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее ста метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Ранее редакция «РИ» уже сообщала, что после нашего обращения Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области были направлены исковые заявления в районные суды в интересах неопределённого круга потребителей о запрете реализации табачной, никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции в отношении нескольких предпринимателей.
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