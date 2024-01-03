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» » Из-за морозов изменилась программа уличного фестиваля «Зимние забавы»

Из-за морозов изменилась программа уличного фестиваля «Зимние забавы»

Сегодня, 09:51
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В связи с холодной погодой, организаторы уличного фестиваля «Зимние забавы» на территории Музейного комплекса «Усадьбы Асеевых» внесли изменения в программу мероприятия на 4 января.

Таким образом, анимационная программа «Снежное конфетти» и конкурс собак «Пушистый карнавал» переносятся на 6 января.

Резиденция Деда Мороза 4 января будет работать сокращенное время - с 12:00 до 16:00.

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Из-за морозов изменилась программа уличного фестиваля «Зимние забавы»

Сегодня, 09:51
0
В связи с холодной погодой, организаторы уличного фестиваля «Зимние забавы» на территории Музейного комплекса «Усадьбы Асеевых» внесли изменения в программу мероприятия на 4 января.

Прекращена подача воды на ряде улиц в р.п. Новая Ляда

Сегодня, 09:41
0
Как сообщают власти Тамбовского муниципального округа в связи с ситуацией, сложившейся на системе водоснабжения, была проведена рабочая выездная встреча с участием заместителей главы муниципалитета, представителей ресурсоснабжающей организации «Ляда-Сервис» и подрядной организации.

Жителей Притамбовья волнуют проблемы строительства дорог, водоснабжения и электроснабжения

Сегодня, 09:35
0
4 января прошла встреча местных жителей в новых микрорайонах, расположенных на территории бывшего совхоза «Комсомолец», с главой Тамбовского муниципального округа Константином Пудовкиным.

13 детей родились в новогоднюю ночь

Вчера, 09:41
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В период с вечера 31 декабря по вечер 1 января в Тамбовской области появились на свет 13 новорожденных, семь из которых - мальчики, и шесть - девочки. Об этом информировал глава региона Максим Егоров на своей странице в социальной сети 2 января.

В районе «Тепличного» должен появиться новый микрорайон

Вчера, 09:36
0
Постановление о комплексном развитии еще одной необъятной территории в Тамбове было принято Правительством Тамбовской области. Глава региона Максим Егоров подписал соответствующий документ 29 декабря. Объект развития охватывает земельный участок, ограниченный хозяйством "Тепличное", племзаводом

В Тамбовской области прожиточный минимум составит 13 тыс. рублей

3 января 2024
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В завершающем месяце прошедшего года глава Тамбовской области Максим Егоров подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2024 год для населения, а также по основным социально-демографическим группам.

На автодороге Тамбов-Пенза из-за сильного снегопада ограничили движение

3 января 2024
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Из-за интенсивных снегопадов и метели в Пензенской области введены временные ограничения на движение транспорта на четырех участках федеральных трасс. Об этом вчера сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы Федерального казенного учреждения «Поволжуправтодор».

Тамбовская область вошла в число субъектов с низким уровнем регистрируемой безработицы

3 января 2024
0
Тамбовская область занимает лидирующие позиции среди регионов с низким уровнем безработицы, который составляет всего лишь 0,35%. В сравнении со средним показателем по стране в 0,6%, это свидетельствует об устойчивости ситуации, как сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

300 человек в Тамбове приняли участие в «Забеге обещаний»

2 января 2024
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1 января в Тамбове прошел «Забег обещаний» в парке «Дружба». Это всероссийское мероприятие, ориентированное на все возрастные группы (0+). Суть акции заключается в том, что участники до старта записывают свои обещания или поставленные цели на своих номерах и затем проходят символическую дистанцию.

Два исторических объекта внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия

2 января 2024
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Дом Николая Львовича Маркова в Умётском районе и «Малое каре» торговых рядов в Тамбове были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Тамбовской области. Соответствующий приказ профильного департамента опубликован на Официальном интернет-портале

Новогодние ёлки тамбовчан и мичуринцев отправят на переработку

1 января 2024
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Новогодние ёлки, которые традиционно после праздников попадают на свалки, в этом году в Тамбовской области получат второй шанс. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, «Тамбовская сетевая компания», проводит акцию по сбору новогодних деревьев для их последующей

Общий размер задолженности предприятий составил 484,9 миллиарда рублей

1 января 2024
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Согласно информации от Тамбовстата за январь-октябрь 2023 года, доля убыточных организаций в области уменьшилась на 1,3 процентного пункта по сравнению с периодом январь-октябрь 2022 года и составила 20,7% от общего числа организаций. Общий объем убытка снизился на 7,9%.

Компания, ремонтирующая филармонию, должна была получить ещё 74,5 миллиона

1 января 2024
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До наступления нового года компания, занимающаяся ремонтом Тамбовской филармонии, ожидала получение дополнительных 74,5 миллиона рублей от областных властей. Эта необходимость связана с последними изменениями, внесенными в государственный контракт, заключенный между региональным министерством

В Рассказове выставили на продажу завод «Рематтра» за 200 млн рублей

1 января 2024
0
Производственный комплекс, расположенный на улице Индустриальной в Рассказово, выставлен на продажу по цене 200 миллионов рублей. Земельный участок площадью 9,5 гектара включает в себя административный корпус бывшего предприятия, проходную, столовую, здания складов, цехов и котельную.

В Тамбове отменили праздничные концерты

31 декабря 2023
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В связи с происшедшими событиями в Белгороде, власти города Тамбова приняли решение об отмене новогодних концертов в областном центре. Это решение принято в знак солидарности и уважения к погибшим и пострадавшим в результате удара Вооруженных Сил Украины по Белгороду.

С наступающим Новым годом!

31 декабря 2023
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Дорогие друзья! От имени редакции Информационного агентства «Тамбов-информ» мы искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть эти яркие праздничные моменты наполнят вашу жизнь радостью, уютом и невероятными впечатлениями.

В налоговой службе рекомендуют встретить Новый год без долгов

31 декабря 2023
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Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области рекомендует налогоплательщикам выполнить свои налоговые обязанности, чтобы встретить Новый 2024 год без задолженностей. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год истек 1 декабря.

Екатерина Мовчан может стать новым уполномоченным по защите прав предпринимателей области

31 декабря 2023
0
На заседании Совета по развитию малого и среднего бизнеса в региональном правительстве рассмотрена кандидатура для замещения должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тамбовской области. Екатерина Мовчан, заместитель главы администрации Тамбова, была выбрана на данную позицию.

О работе ЗАГСа в Тамбове в выходные дни

30 декабря 2023
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В Тамбове гражданам будет предоставлена возможность воспользоваться услугами органов ЗАГСа в выходные дни и в период новогодних праздников. С 4 января по адресу: улица Интернациональная, 27 будет проводиться государственная регистрация рождения.

В отношении живодёра из Котовска возбудили уголовное дело

30 декабря 2023
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В частном приюте для кошек «Кошкин дом» в Тамбове объявили о возбуждении уголовного дела против жителя Котовска по обвинению в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). На данный момент расследование находится на стадии дознания. Пострадавший котенок, который почти полностью потерял

В Тамбове обсудили решение проблем с неприятными запахами от производств

30 декабря 2023
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Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова на своей странице в соцсетях рассказала о проведении 26 декабря рабочего собрания с предприятиями региона по решению проблемы неприятных запахов, исходящих от их производственной деятельности. Собрание было организовано в рамках
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