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Из Тамбовской области передали подписи в поддержку Владимира Путина
В Центральный избирательный штаб в Москве продолжают поступать подписи в поддержку кандидата на пост Президента РФ Владимира Путина из различных регионов. 5 января свои документы представили представители 19 регионов, включая Тамбовскую область, - сообщает «ТОП 68».
Пункты сбора подписей начали функционировать 23 декабря 2023 года в различных частях Тамбова, а также в Рассказове и Мичуринске. Первую партию подписей из Московской области в Центральный штаб доставили 30 декабря. Представители штаба отмечают, что по последним данным региональных офисов, в стране уже собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост Президента РФ. На текущий момент продолжается подсчет собранных подписей.
Фото: Региональный избирательный штаб кандидата в Президенты РФ Владимира Путина в Тамбовской области
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