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В Тамбове начала работу приёмная Владимира Путина
В Тамбове начала свою работу общественная приёмная Владимира Путина, которая находится по адресу: улица Советская, 85 (IT стрелка). Это также место, где разместился региональный избирательный штаб кандидата в Президенты Российской Федерации, где осуществляется сбор подписей в его поддержку.«Мы ждём неравнодушных тамбовчан, которые хотят предложить свои идеи или пожелания по развитию различных сфер нашей жизни, инициативы по развитию города и области, нашей страны. Надеемся на активность тамбовчан, которые хотят сделать так, чтобы наша жизнь стала лучше»,
— сказал руководитель аппарата регионального штаба Роман Стефанов.
Фото: региональный избирательный штаб Владимира Путина
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В Тамбове начала свою работу общественная приёмная Владимира Путина, которая находится по адресу: улица Советская, 85 (IT стрелка). Это также место, где разместился региональный избирательный штаб кандидата в Президенты Российской Федерации, где осуществляется сбор подписей в его поддержку.
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