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Тамбовстат проведёт выборочное наблюдение о доходах граждан
Сегодня, 14:59
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Тамбовстат планирует осуществить выборочное наблюдение за доходами населения и их участием в социальных программах. Опрос будет проведен в областном центре с 15 января по 4 февраля.
Основная цель опроса - получить информацию о влиянии оплаты труда, доходов от самозанятости и собственности, пенсий и социальных пособий на материальное благосостояние семей. Также планируется изучить участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, а также оценить воздействие мер социальной поддержки на уровень благосостояния.
Опрос охватит 96 домохозяйств, отобранных случайным образом, расположенных на улицах Мичуринской, Володарского, Пирогова, Подвойского, Рылеева, бульваре Энтузиастов в Октябрьском районе, а также на улицах Майской, Семилетки, Дерунец и на 2-м Авиационном проезде в Советском районе.
Сотрудники Тамбовстата будут проводить опрос, обязательно предъявляя служебные удостоверения Федеральной службы государственной статистики.
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