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Жильцы по пр. Запрудный, 10: «Живешь как на улице»

Сегодня, 09:48
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Жильцы по пр. Запрудный, 10: «Живешь как на улице»В конце прошлого года мы сообщали о трудностях, связанных с жилым домом № 10 по пр. Запрудный в городе Тамбове, которые могли привести к отсутствию горячей воды и отопления. С приходом сильных морозов ситуация ухудшилась.

Этот многоквартирный дом был построен и введен в эксплуатацию в 2019 году. Застройщиком является группа компаний «Тысяча квартир». Для обеспечения теплом и горячей водой были установлены две заводские автономные крышные котельные, каждая из которых предназначена для обслуживания двух подъездов. Однако, согласно заявлениям жильцов, на момент ввода дома в эксплуатацию котельные испытывали неисправности или имели дефекты. Несмотря на это, дом был принят в эксплуатацию.

Проблемы с котельной лишь одна из множества проблем.

«Как надо так строить, чтобы стены, полы и окна и живешь как на улице. Стена у меня — это температурный шов, который был не герметизирован на стадии сдачи дома. Жилнадзор обязал застройщика отремонтировать. Но застройщик не идет и на эти письма на контакт», - написали жильцы дома в адрес редакции «ПРАВО68».

В результате чего окна в квартирах покрываются инеем и конденсатом.
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