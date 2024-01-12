Жильцы по пр. Запрудный, 10: «Живешь как на улице» Комментариев: 0



Этот многоквартирный дом был построен и введен в эксплуатацию в 2019 году. Застройщиком является группа компаний «Тысяча квартир». Для обеспечения теплом и горячей водой были установлены две заводские автономные крышные котельные, каждая из которых предназначена для обслуживания двух подъездов. Однако, согласно заявлениям жильцов, на момент ввода дома в эксплуатацию котельные испытывали неисправности или имели дефекты. Несмотря на это, дом был принят в эксплуатацию.



Проблемы с котельной лишь одна из множества проблем.



«Как надо так строить, чтобы стены, полы и окна и живешь как на улице. Стена у меня — это температурный шов, который был не герметизирован на стадии сдачи дома. Жилнадзор обязал застройщика отремонтировать. Но застройщик не идет и на эти письма на контакт», - написали жильцы дома в адрес редакции «ПРАВО68».



В результате чего окна в квартирах покрываются инеем и конденсатом. В конце прошлого года мы сообщали о трудностях, связанных с жилым домом № 10 по пр. Запрудный в городе Тамбове, которые могли привести к отсутствию горячей воды и отопления. С приходом сильных морозов ситуация ухудшилась.Этот многоквартирный дом был построен и введен в эксплуатацию в 2019 году. Застройщиком является группа компаний «Тысяча квартир». Для обеспечения теплом и горячей водой были установлены две заводские автономные крышные котельные, каждая из которых предназначена для обслуживания двух подъездов. Однако, согласно заявлениям жильцов, на момент ввода дома в эксплуатацию котельные испытывали неисправности или имели дефекты. Несмотря на это, дом был принят в эксплуатацию.Проблемы с котельной лишь одна из множества проблем.- написали жильцы дома в адрес редакции «ПРАВО68».В результате чего окна в квартирах покрываются инеем и конденсатом.



