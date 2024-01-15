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Правительство области рапортует о снижение цен на яйца на 7%
Вчера, 15:57
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В Тамбовской области наблюдается снижение цен на несколько основных продуктов, по данным заместителя Главы региона Наталии Макаревич. Согласно информации, стоимость куриных яиц снизилась на 7%, огурцов и помидоров на 5%, гречневой крупы на 2%, а пшена на 1%.
Следует отметить, что цены на сахар, соль, рис, муку, масло подсолнечное, чай чёрный байховый, говядину и свинину в регионе остаются неизменными. Кроме того, цены на соль, маргарин, говядину, куры и морковь в Тамбовской области являются одними из самых низких в стране.
На потребительском рынке региона представлен широкий ассортимент товаров, обеспечиваются стабильные поставки продуктов питания, включая социально значимые товары. По данным торговых сетей, спрос на социально значимые товары восстановился и соответствует традиционным показателям декабря. Все торговые предприятия области имеют достаточные запасы товаров.
В рамках удовлетворения потребительского спроса, по указанию Главы региона Максима Егорова, проводятся ярмарки-продажи продовольствия по доступным ценам, в том числе под брендом "Тамбовская марка". Эти мероприятия направлены на обеспечение доступности сахара, овощей, мяса, яиц, а также фермерской продукции без дополнительных наценок. Только в начале 2024 года было организовано более 120 ярмарок с предоставлением более 5 тысяч торговых мест.
Фото: domashkino.ru
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