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В Тамбове усугубилась проблема с уборкой дорог
В Тамбове продолжаются проблемы с уборкой улиц, которые становятся особенно заметными в текущем зимнем сезоне, представляя серьезные риски для безопасности дорожного движения. Нарушения установленных ГОСТом сроков по устранению снега и зимней скользкости на дорогах вызывают обеспокоенность среди местных жителей.
Согласно ГОСТу Р 50597-2017, требования по содержанию автомобильных дорог в зимний период четко прописаны. Уборка проезжей части от всех видов снега должна осуществляться в пределах от 4 до 12 часов, в зависимости от категории улицы и дороги. Также документ предусматривает, что после завершения уборки не допускается наличие снега и зимней скользкости на дорожном покрытии.
В городе Тамбове, к сожалению, наблюдается явное несоблюдение данных норм. Практически весь город, за исключением небольших участков центральных улиц, страдает от накопившегося снега или льда. Даже на крупных улицах присутствуют колеи и обледенелые участки, что приводит к опасным ситуациям на дорогах. Ширина дорожного полотна в многих местах значительно сужена, а на узких улицах образовались колеи из обледеневшего снега.
Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ,Артём Александров, высказывая свое мнение по данной ситуации, напомнил о предложении со стороны депутатов заложить в бюджет города средства на закупку уборочной техники. Однако администрация города тогда возразила, ссылаясь на отсутствие снежных зим. «Сильный снегопад был неделю назад, но мы видим, что многие улицы не убраны надлежащим образом до сих пор. Большинство улиц завалены снегом, что приводит к массовым заторам, сужению дорожного полотна и дальнейшим негативным последствиям. Это не просто критика ради критики. Ещё два года назад депутаты-коммунисты поднимали вопрос и предлагали заложить в бюджете необходимые средства для покупки спецтехники. Нам всё рассказывали, что сейчас зима не такая, не снежная, ничего. И вот сейчас мы столкнулись с тем, с чем столкнулись»,
- отмечает Артем Александров.
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В Тамбове продолжаются проблемы с уборкой улиц, которые становятся особенно заметными в текущем зимнем сезоне, представляя серьезные риски для безопасности дорожного движения. Нарушения установленных ГОСТом сроков по устранению снега и зимней скользкости на дорогах вызывают обеспокоенность среди
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