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СК проводит проверку по факту нарушения прав инвалида из Тамбова
Региональное управление Следственного комитета Российской Федерации завершила проверку по фактам, изложенным в сообщениях в социальных сетях относительно нарушений прав инвалида-колясочницы из Тамбова. Женщина, инвалид I группы, проживающая по адресу ул. Подвойского, дом № 6Б, столкнулась с трудностями в передвижении после перенесенного инсульта из-за отсутствия пандуса у подъезда.
Необходимость посторонней помощи для выхода из квартиры стала причиной многократных обращений пенсионерки к городской администрации, но они оказались безрезультатными. Даже решение суда в январе прошлого года, которое обязывало установить пандус, осталось невыполненным.
Ситуация привлекла внимание председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который поручил руководителю Следственного управления СКР по Тамбовской области, Александру Полшакову, представить отчет о результатах процессуальной проверки. Инцидент с инвалидами-колясочниками в Тамбове стал одним из тех случаев, в которых изменения начались лишь после привлечения внимания главы Следственного комитета.
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Региональное управление Следственного комитета Российской Федерации завершила проверку по фактам, изложенным в сообщениях в социальных сетях относительно нарушений прав инвалида-колясочницы из Тамбова. Женщина, инвалид I группы, проживающая по адресу ул. Подвойского, дом № 6Б, столкнулась с
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