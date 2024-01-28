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В туристическом рейтинге Тамбовская область занимает 73 место

Вчера, 09:41
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В туристическом рейтинге Тамбовская область занимает 73 местоВ рейтинге национального туризма 2023 года Тамбовская область заняла 73-е место, входя в категорию регионов "начального уровня". Это результат девятого ежегодного исследования, посвященного внутреннему и въездному туризму, туристической привлекательности и потенциалу. Опрос провели журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг". Статистические данные, публикации в СМИ и комментарии экспертов были собраны и проанализированы составителями.

Первая "золотая" группа рейтинга включает 30 регионов, среди которых лидируют Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым. Среди ближайших соседей Тамбовской области в первую группу попала Воронежская область (28 место). В "серебряной" группе лидером стал Дагестан, который уже не первый год отмечается ростом популярности среди туристов. В первую пятёрку этой группы также вошли Владимирская, Волгоградская, Саратовская и Калужская области.
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