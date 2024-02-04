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Кольцо на пересечении улиц Чичерина и Сабуровской в Тамбове хотят демонтировать
На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Тамбове были обсуждены вопросы организации движения, в том числе было рассмотрено удаление кольцевой развязки на перекрестке улиц Чичерина и Сабуровской.
Планируется провести работы по демонтажу этой кольцевой развязки вместе с реконструкцией системы ливневой канализации. В настоящее время разрабатывается техническое задание на реконструкцию.
Кроме того, на заседании обсуждалась необходимость расширения улицы Якова Крейзера, которая соединяет улицы Чичерина и Магистральную. Этот участок был решено включить в перспективный план ремонта.
Фото: vk.com/gorodtambov
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На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Тамбове были обсуждены вопросы организации движения, в том числе было рассмотрено удаление кольцевой развязки на перекрестке улиц Чичерина и Сабуровской.
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