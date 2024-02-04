Кольцо на пересечении улиц Чичерина и Сабуровской в Тамбове хотят демонтировать 0 На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Тамбове были обсуждены вопросы организации движения, в том числе было рассмотрено удаление кольцевой развязки на перекрестке улиц Чичерина и Сабуровской.

В Тамбовской области выросла задолженность по оплате водоснабжения и водоотведения 0 По данным, опубликованным Министерством ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, общая сумма задолженности населения за услуги водоснабжения и водоотведения к 1 января составила 812 миллионов рублей, что на 8% выше уровня предыдущего года.

Продолжается строительство оздоровительного комплекса в Рассказово 0 На текущий момент строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на стадионе "Спартак" в городе Рассказово, составляет 65%, по информации предоставленной региональным министерством градостроительства и архитектуры. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Демография" и

Тамбовская делегация приняла в Дне здоровья 0 В преддверии Международной выставки-форума "Россия" на территории ВДНХ в Москве прошел День здоровья. Открытие мероприятия было официально проведено министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, заместителем председателя Совета Федерации Инной Святенко и заместителем министра промышленности и

В продукции «Токарёвской птицефабрики» опять обнаружили сальмонеллу 0 Продукция ОАО «Токарёвская птицефабрика» вновь обнаружена содержащей патогенные бактерии. Исследование продукции было проведено в «Центре гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», после изъятия образцов у поставщика пищевых продуктов для учреждений социальной бюджетной сферы Вологодской

Представлен проект благоустройства «Южного» парка в Тамбове 0 Городские власти Тамбова представили концепцию будущего облика старинной Ахлябиновской рощи (Южного парка), которую планируется благоустраивать в текущем году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Это природное наследие и особо охраняемая территория в областном центре будет

Уборка центрального рынка в Тамбове может обойтись в 6 млн рублей 0 Организация, занимающаяся содержанием территории Тамбовского Центрального рынка, может столкнуться с расходами в размере 5,7 миллиона рублей в течение шести месяцев. Такова предварительная стоимость контракта, который будет заключен ООО «ТЦР» с победителем текущего аукциона. Результаты торгов будут

В Тамбове еще спилят почти 400 деревьев 0 Администрация Тамбова планирует провести массовую вырубку 389 деревьев в областном центре, объявив их аварийными. Эти насаждения, разбросанные по 38 дворам, будут устранены «под корень». Заказ на вырубку поступил от комитета благоустройства и охраны окружающей среды администрации Тамбова. Для этого

В картинной галерее тамбовчан поздравили с наступающим Китайским Новым годом 0 В Тамбовской областной картинной галерее прошел праздничный концерт, посвященный наступающему Чуньцзе, или Китайскому Новому году.

В Тамбовской области ожидаются перепады температур 0 В предстоящие выходные в Тамбове прогнозируются изменения температуры воздуха: в субботу ожидается морозная погода, в воскресенье - теплее из-за воздействия циклона. Эти изменения связаны с движением разделенных атмосферными фронтами неоднородных воздушных масс, как сообщает Гисметео. Ожидается

В Тамбове произошёл пожар в многоквартирном доме 0 Вчера в Тамбове произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Сенько. По информации регионального ГУ МЧС России, в результате инцидента выгорела комната размером 4 на 2,5 метра на третьем этаже. Пострадавших нет.

Тамбовской хулиганке предъявлено обвинение 0 17-летней жительнице Тамбова предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Россельхозбанк снизил первоначальный взнос по сельской ипотеке в Тамбовской области до 20% 0 Россельхозбанк снижает первоначальный взнос по программе сельской ипотеки с 30% до 20%. Остальные условия программы остались неизменными. Льготный кредит предоставляется на приобретение или строительство загородного жилого дома, а также на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не

Организована горячая линия по вопросам защиты от неправомерных действий коллекторов 0 Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области запускает горячую линию, посвященную вопросам защиты от неправомерных действий коллекторов. Специалисты будут готовы ответить на вопросы граждан в рамках всероссийской акции, направленной на обеспечение защиты прав граждан от

В Тамбове создают кросс-команду для решения рейдов по ТЦ 0 В Тамбове комиссия по делам несовершеннолетних приняла инициативу по созданию кросс-функциональной команды, включающей родителей и граждан, проявляющих заботу, с целью организации адекватного и качественного досуга для детей-подростков. Это решение принято в ответ на проблему бесцельного проведения

Компанию «Арбат» на 2 года отстранила от участия в торгах 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесло фирму «Арбат» в реестр недобросовестных поставщиков, согласно официальному заявлению ведомства. Основным мотивом для этого решения стало невыполнение обязательств, взятых на себя указанной компанией.

Россельхозбанк представил возможности платформы «Я в Агро» министерству образования Тамбовской области 0 30 января состоялась рабочая встреча Россельхозбанка и представителей министерства образования Тамбовской области по вопросу развития агрономического направления в учебном процессе совместно с представителями средних специальных учебных заведений аграрной направленности. В мероприятии приняли

Участники СВО рассказали школьникам о ситуации на передовой 0 Встреча поколений вот уже много лет является визитной карточкой Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Ветераны боевых действий считают своим долгом передать свой опыт молодежи и регулярно проводят подобные

Депутаты решили приватизировать «Тамбовский центральный рынок» 0 На заседании Тамбовской городской Думы 31 января рассматривался вопрос о включении в прогнозный план приватизации 100% доли ООО «Тамбовский центральный рынок». Решение было принято большинством голосов, однако против проголосовали три депутата, включая двух членов фракции КПРФ.

Суд снова рассмотрит дело строителя «народной плотины» из Тамбова 0 Ленинский районный суд города Тамбова вновь рассмотрит уголовное дело в отношении строителя плотины предпринимателя Александра Романова и главы Цнинской шлюзованной системы Надежды Петровой. Это произойдет, однако, с участием другого состава судей. Решение о повторном рассмотрении было принято