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Банковские вклады жителей области выросли на 20,4%
Вчера, 15:17
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По данным на начало 2024 года, жители Тамбовской области разместили на вкладах (не включая счета эскроу) общую сумму в 154,5 миллиарда рублей, что на 20,4% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.
Отмечается, что 70% от общей суммы являются средства граждан, размещенные на срочных вкладах. Счета эскроу тамбовчан содержат 8,3 миллиарда рублей, что на 37,5% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года вклады населения составили 70,3% от общего объема привлеченных банками средств.
Кроме того, объем сбережений индивидуальных предпринимателей Тамбовской области вырос на 37,1%, достигнув 11,1 миллиарда рублей. Депозиты юридических лиц к 1 января 2024 года возросли на 18,6% до 21,3 миллиарда рублей. Суммы на текущих счетах регионального бизнеса выросли на почти 30%, составив 36,1 миллиарда рублей. Кроме того, счета в иностранной валюте увеличились в 1,4 раза, в основном за счет увеличения средств в юанях.
Отмечается, что доля валютных средств на счетах организаций остается невысокой — 2,6%. В банке напомнили, что все вклады частных лиц и малых предпринимателей, зарегистрированных в едином реестре субъектов МСП, застрахованы. С 25 марта в систему страхования вкладов будут включены счета и депозиты средних предприятий.
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