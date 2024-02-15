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Прокуратура занялась проверкой качества уборки дорог в Тамбовской области
Прокурор Тамбовской области, Александр Гулягин, поручил всем своим подразделениям на местах провести всестороннюю проверку, касающуюся как чиновников, так и владельцев автодорог и организаций, ответственных за их обслуживание и очистку, поскольку обледенение дорог является одной из основных причин аварий зимой.
Некоторые результаты уже получены. За два дня представители надзорного ведомства вынудили ответственных лиц взяться за дело и восстановить порядок на дорогах Первомайского округа и Ржаксы. Следующим на очереди стоит Умётский округ, где у районной прокуратуры возникли вопросы как к администрации муниципалитета, так и к организации «Автодор-Тамбов». Итоговым решением стало наложение штрафа в размере 20 тысяч рублей как на чиновника, ответственного за дороги, так и на упомянутую компанию.«Установлено, что автомобильные дороги не приведены в соответствие с требованиями государственного стандарта. На поверхности дорожной одежды имелся стекловидный лёд, толщина которого составляла более трёх сантиметров, что затрудняло передвижение автотранспорта и создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан»,
— рассказала старший помощник прокурора области Ольга Воропаева.
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