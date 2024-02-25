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» » В Мичуринске прошли соревнования «Яблоки на снегу»

В Мичуринске прошли соревнования «Яблоки на снегу»

Вчера, 11:10
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В Мичуринске прошли соревнования «Яблоки на снегу»В наукограде был проведён открытый турнир по зимнему плаванию среди мужчин и женщин под названием «Яблоки на снегу». Мероприятие собрало более 140 участников-«моржей» из различных городов, таких как Москва, Белгород, Липецк, Тамбов, Рязань, Ряжск, Рассказово, Новомичуринск и Мичуринск.

Турнир прошёл на детском пляже ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье». Заявки на участие поступили от более чем 140 человек из разных городов и наукограда.

Участникам соревнований предстояло преодолеть дистанцию в 25 метров в ледяной воде вольным стилем. Организаторы обеспечили комфортные условия для участников, включая специальные подходы к воде, пункты обогрева и места для переодевания.

Фото: Светлана Корчагина (michpravda)
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