С начала года в Тамбовской области ликвидированы сотни хозяйствующих субъектов Комментариев: 0



Относительный показатель "смертности" бизнеса в Тамбовской области лидирует не только в своем округе, но и во всей стране - на каждую тысячу зарегистрированных предприятий приходится почти 23 ликвидированные компании. В январе средний показатель по России составил 7,1, а в Центральном федеральном округе - 8,2.



Также высокий уровень "смертности" бизнеса зафиксирован в Ставропольском крае (18 ликвидированных организаций на тысячу зарегистрированных), Архангельской области (17,4) и Еврейской автономной области (11,3). В общей сложности в январе по всей России прекратили свое существование 22 640 компаний, в то время как было открыто 20 526 новых организаций, из которых 43 пришлось на Тамбовскую область.



Лидерами по числу регистрации новых компаний в России и Центральном федеральном округе остаются Москва и Подмосковье. Эти два региона в сумме составляют 56% всех новых организаций, зарегистрированных в стране. Также в Центральном федеральном округе в числе лидеров по количеству созданных компаний выделяются Смоленская область (146), Воронежская (131) и Тверская (122). Один из важных показателей экономической деятельности в регионе - это соотношение создания и ликвидации хозяйствующих субъектов. В январе текущего года в Тамбовской области прекратили свое существование 280 коммерческих организаций. Согласно данным Росстата, наш регион занимает третье место по числу ликвидированных компаний в Центральном федеральном округе после Москвы (5594 организации) и Московской области (1226 организаций).Относительный показатель "смертности" бизнеса в Тамбовской области лидирует не только в своем округе, но и во всей стране - на каждую тысячу зарегистрированных предприятий приходится почти 23 ликвидированные компании. В январе средний показатель по России составил 7,1, а в Центральном федеральном округе - 8,2.Также высокий уровень "смертности" бизнеса зафиксирован в Ставропольском крае (18 ликвидированных организаций на тысячу зарегистрированных), Архангельской области (17,4) и Еврейской автономной области (11,3). В общей сложности в январе по всей России прекратили свое существование 22 640 компаний, в то время как было открыто 20 526 новых организаций, из которых 43 пришлось на Тамбовскую область.Лидерами по числу регистрации новых компаний в России и Центральном федеральном округе остаются Москва и Подмосковье. Эти два региона в сумме составляют 56% всех новых организаций, зарегистрированных в стране. Также в Центральном федеральном округе в числе лидеров по количеству созданных компаний выделяются Смоленская область (146), Воронежская (131) и Тверская (122).



