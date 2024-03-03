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У жилого дома на Моршанском шоссе в Тамбове обвалилась кирпичная кладка
Сегодня, 10:14
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На Моршанском шоссе в городе Тамбове произошел неожиданный обвал кирпичной кладки стены у дома № 10. К счастью, никто не пострадал.
Этот дом, который почти 60 лет, был построен в 1966 году как общежитие для работников завода «Пигмент». Согласно данным источников, степень износа многоэтажного здания составляет около 30% по экспертным оценкам, однако в реальности ситуация может быть еще хуже, что подтверждает вид здания, особенно изнутри, а также инцидент с обрушением стены.
Прокуратура отреагировала на происшествие. На место выезжал заместитель прокурора Октябрьского района города Тамбова Александр Астафуров.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает надзорный орган.
В то же время принимаются меры для предотвращения дальнейшего разрушения дома.
Фото: прокуратура Тамбовской области
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