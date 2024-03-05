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В Тамбове ушла из жизни ветеран ВОВ Мария Воеводина
Вчера, 16:59
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С глубоким прискорбием сообщаем о уходе из жизни ветерана Великой Отечественной войны Марии Ивановны Воеводиной. 4 апреля 2024 года ей исполнилось бы 102 года.
Мария Ивановна Воеводина была призвана на фронт в самые первые дни войны, будучи молодой выпускницей фельдшерской школы. Несмотря на свой юный возраст, она неустанно трудилась в полевых госпиталях, спасая жизни раненых с полей сражений. Принимая участие в самых тяжелых битвах войны, она получила тяжелое ранение, но продолжала сражаться за Родину. Участвовала в освобождении множества городов и стран, включая Белоруссию, Вильнюс, Польшу, Чехословакию и Австрию. Весной 1945 года она дошла до Берлина в составе 3-й танковой армии 368 полка 4 батареи.
В 1949 году Мария Ивановна вышла замуж за тамбовчанина и переехала на его родину. Долгие годы она работала медсестрой в училище связи и активно участвовала в общественной жизни города.
Церемония прощания с Марией Воеводиной состоится в четверг, 7 марта. С 10:00 можно прийти к дому, расположенному на Стремянном проезде, 26, где многие годы проживала Мария Ивановна. В 11:00 пройдут гражданская панихида и отпевание в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Похоронят Марию Ивановну Воеводину на Полынковском кладбище.
Фото: Юлия Новикова
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