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Миру Добрынину похоронят в Тамбове
Завтра, 21 апреля, состоятся похороны известной общественной деятельницы Тамбова, Миры Добрыниной.
Согласно сообщению пресс-службы городской администрации в её Телеграм-канале, гражданская панихида и отпевание пройдут в 12:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а похороны состоятся на Полынковском кладбище.
"Мира Константиновна Добрынина ушла из жизни 13 апреля на 95-м году своей жизни, находясь в Абхазии", - сообщили в администрации города.
Мира Добрынина была известной общественницей, более 30 лет отстаивавшей права потребителей, женщиной с активной гражданской позицией, всегда заботившейся о проблемах окружающих. Её имя останется в сердцах многих тамбовчан.
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