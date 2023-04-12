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» » Ушла из жизни Мира Добрынина

Ушла из жизни Мира Добрынина

Сегодня, 14:06
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Ушла из жизни Мира ДобрынинаМира Константиновна Добрынина, известная защитница прав потребителей в Тамбове ушла из жизни 13 апреля на 95-м году жизни. Ее имя знакомо как обычным жителям Тамбова, так и руководителям управляющих компаний и сотрудникам администрации города, где она работала при первом мэре города Валерии Ковале.

Несмотря на свой почтенный возраст, Мира Добрынина продолжала заниматься активной общественной деятельностью в советах по ЖКХ. Она выиграла сотни судебных процессов в защиту прав потребителей, и до последних дней своей жизни оставалась на страже милосердия и справедливости.
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Ушла из жизни Мира Добрынина

Сегодня, 14:06
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Мира Константиновна Добрынина, известная защитница прав потребителей в Тамбове ушла из жизни 13 апреля на 95-м году жизни. Ее имя знакомо как обычным жителям Тамбова, так и руководителям управляющих компаний и сотрудникам администрации города, где она работала при первом мэре города Валерии Ковале.

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