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Ушла из жизни федеральный судья
Сегодня, 08:58
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На днях ушла из жизни Ольга Хворова – федеральный судья Ленинского районного суда города Тамбова. Ольге Евгеньевне было 53 года.
Ольга Евгеньевна была назначена на должность судьи Ленинского районного суда г. Тамбова 31.12.2013 г., специализировалась на рассмотрении уголовных дел, в том числе рассматривала уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации города Александра Боброва.
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