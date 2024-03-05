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«Зеленхоз» из Мичуринска покупает автомобиль Haval за 4,5 млн рублей
Вчера, 17:06
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Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленхоз» города Мичуринска планировало приобрести легковой автомобиль Haval H9 Premium или его аналог. Начальная цена данного автомобиля составляла 4,5 миллиона рублей, а средства на покупку были выделены из местного бюджета. Заявки на участие в торгах принимались до 5 марта, однако не было найдено желающих поставить указанный автомобиль китайского бренда муниципальному учреждению.
В конкурсной документации имеется разрешение Минпромторга России на закупку иностранного товара, выданное Мичуринскому муниципальному учреждению. Документ действителен в течение полутора лет. Поставка автомобиля должна осуществляться в течение 15 рабочих дней после подписания контракта, а приобретаемый автомобиль должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска.
Согласно требованиям, автомобиль должен быть внедорожником черного цвета с рабочим объемом двигателя от 1500 до 2000 кубических сантиметров и автоматической коробкой передач. Салон должен быть обит искусственной кожей, иметь подогрев задних и передних сидений, систему безопасности и мониторинга слепых зон, а также камеру заднего вида.
Фото: autocentr.haval.ru
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