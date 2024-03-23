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В Тамбовский области потеплеет до +17 градусов
К концу недели в Тамбовской области ожидается потепление до +17 градусов.
По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник, 25 и 26 марта, в областном центре температура воздуха составит +8..+10 градусов. Погода будет пасмурной, но без осадков. Ночью температура опустится до нуля градусов.
В среду и четверг в Тамбове ожидается до +9 градусов выше нуля, солнечная погода. Ночью также будет «плюсовая» температура — до +1 градуса.
С пятницы начнется еще более теплая погода. В этот день синоптики прогнозируют до +12 градусов тепла, а в субботу и воскресенье — до +15..+17 градусов. Ожидается облачная погода, но без осадков.
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К концу недели в Тамбовской области ожидается потепление до +17 градусов.
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