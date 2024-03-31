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Триумфальный спуск снова разваливается

Сегодня, 15:10
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Триумфальный спуск снова разваливается Не прошло и двух лет с момента последнего ремонта, как лестница к парку Дружбы в очередной раз напомнила о своей недолговечности, - сообщает «Блокнот Тамбов».

В мае 2022 года городские власти оперативно отреагировали на сигналы общественности о том, что красота спуска начинает давать трещину в прямом и переносном смысле. Тогда силами Зеленхоза удалось подлатать и поправить внешний облик всех элементов лестницы.

Но сейчас можно снова наблюдать, как триумфальный спуск триумфально же разваливается: плитка на фасаде напоминает беззубый оскал.

В то же время, сегодня на объекте замечены люди, обсуждавшие, как эту беззубую улыбку можно запломбировать. Надеемся, что в скором времени спуск будет восстановлен.

Фото: «Блокнот Тамбов»
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