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Активы иностранной «АгроТерры» будут национализированы
Сегодня, 14:06
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Корпорация «АгроТерра» входит в список двадцати крупнейших сельскохозяйственных предприятий по земельному фонду. Основанная в 2008 году американской инвестиционной компанией NCH Capital Inc., принадлежащей американцу с украинскими корнями Джорджу Рору, «АгроТерра» управляет более чем 200 тысячами гектаров сельскохозяйственных угодий в различных российских регионах, включая Курскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую и Пензенскую области. В Тамбовской области холдинг «АгроТерра» контролирует три сельскохозяйственных предприятия и три элеватора в различных муниципальных районах.
Отмечается, что речь не идет о национализации в обычном понимании: все активы корпорации, находящиеся на территории России, временно переходят под контроль Росимущества.
Напомним, что временное управление имуществом иностранных компаний началось в России с апреля 2023 года в ответ на конфискацию активов российского бизнеса в Европе. За этот период под управление Росимущества перешли активы финского энергетического концерна Fortum, доли иностранных компаний в российских филиалах Danone и «Балтики» (принадлежащей «Хайнекен»), акции автопроизводителя «Рольф» и сеть типографий «Прайм Принт» норвежской Amedia.
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