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Хирурга из Кирсанова приговорили к двум годам за причинение смерти по неосторожности
Сегодня, 13:47
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Суд вынес приговор хирургу Кирсановской ЦРБ по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначив наказание в виде двух лет лишения свободы.
Следствие установило, что 5 марта 2023 года в Кирсановскую ЦРБ был доставлен 64-летний пациент в тяжёлом состоянии после травмы, в результате которой он потерял правую руку. Хирург, принимавший пациента, не оказал ему необходимой медицинской помощи и сразу направил его в областную больницу. Мужчина не выжил.
Судебная медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за того, что состояние пациента не было стабилизировано вовремя. Было установлено, что, если бы врач не пренебрёг своими обязанностями, пациент мог бы быть спасён.
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