В Тамбове ремонтируют здания бывших общежитий 0 В Тамбове продолжается ремонт многоквартирных домов, которые ранее использовались как общежития. В настоящее время ведутся работы на здании, расположенном по адресу улица Рязанская, 28. Дом признан аварийным с прошлого года из-за серьезных проблем с гидроизоляцией и вентиляцией в душевых, что

В Тамбове осыпается фасад сцены и ступени площади Музыки 0 Жители Тамбова выражают недовольство состоянием площади Музыки, указывая на разрушенные фасады концертной площадки, осыпающиеся ступеньки, и изношенное покрытие сцены. Лестницы, ведущие к площади, также в плохом состоянии: плитка откалывается, создавая риск споткнуться.

В Тамбове начали строить школу без соответствующего разрешения 0 Прокуратура Советского района г. Тамбова провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в ходе строительства школы на 1275 мест на улице Волжской в Тамбове, осуществляемого в рамках национального проекта «Образование».

ООО «МСК Строй» попало в «чёрный список» ФАС за срыв строительства ФОКа в Воронежской области 0 Воронежское УФАС включило тамбовскую строительную компанию ООО «МСК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Это решение было принято в связи с тем, что подрядчик не завершил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Борисоглебске Воронежской области в

В Тамбове сгорел автомобиль 0 Вчера в центре Тамбова произошло возгорание автомобиля марки "Hyundai". Инцидент случился на улице Советской, недалеко от перекрёстка с улицей Чичканова.

Более 700 жителей области обратились из-за укусов клещей 0 По данным регионального управления Роспотребнадзора на 23 мая, в Тамбовской области от укусов клещей пострадали 711 жителей, включая 193 ребёнка. Всем пострадавшим организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года от укусов клещей

В Котовске утонул подросток 0 В Котовске Тамбовской области произошла трагедия: 13-летний мальчик утонул в реке Цне, пытаясь научиться плавать. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (СУ СК РФ).

Историческое здание в центре Тамбова купили за 1 рубль 0 Историческое здание в центре Тамбова было продано за символическую сумму в 1 рубль. Покупателем выступила пензенская организация ООО «Комплекс Апартаментов», специализирующаяся на гостиничном бизнесе и владеющая множеством объектов для временного пребывания. Возглавляет компанию Евгений Кучеренко.

В Мичуринске провели конкурс рисунков, посвященный 106-й годовщине погранвойск 0 28 мая – знаменательная дата для нашей страны. В этот день годовщину отмечают Пограничные войска РФ. В преддверии праздника члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», воины – пограничники Харитонов А.А. и

Трое жителей села Хоботово умерли, отравившись технической жидкостью 0 В населённом пункте Хоботово Первомайского округа скончались три местных жителя. По предварительным данным, мужчины распивали техническую жидкость. Их обнаружили без внешних признаков насильственной смерти 22 мая. К счастью, один из участников инцидента выжил и был доставлен в больницу.

Тамбовские фирмы начали получать компенсации за гибель урожая 0 В России впервые выплачено страховое возмещение за гибель посевов, застрахованных по полису ЧС. Получателем страховой выплаты стала агрофирма из Тамбовской области, как сообщает издание «РБК: Новости Черноземья». Тамбовский аграрий получил несколько миллионов рублей, и средства поступили на его

В Стрельцах пройдёт фестиваль ремесленного сыра 0 В селе Стрельцы Тамбовского муниципального округа 15 июня состоится фестиваль ремесленного сыра "PROсыр. ПритамбовьеFEST" (0+). Вопросы по его проведению обсудили на выездном рабочем совещании с участием сотрудников администрации округа и подведомственных организаций.

Жители посёлка Березка пожаловались на питьевую воду с запахом бензина 0 Жители посёлка Берёзка обратились к властям с просьбой обеспечить их качественной питьевой водой. Проблемы с питьевой и технической водой существуют в посёлке уже давно. На месте побывали активисты регионального отделения Народного фронта, чтобы выяснить ситуацию.

АО «ТСК» готовится к новому отопительному сезону 0 Недавно в Тамбовской области завершился очередной отопительный сезон, и специалисты «Тамбовской сетевой компании» (АО «ТСК») сразу же приступили к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

Хирурга из Кирсанова приговорили к двум годам за причинение смерти по неосторожности 0 Суд вынес приговор хирургу Кирсановской ЦРБ по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», назначив наказание в виде двух лет лишения свободы.

В Тамбове до конца 2024 года закроют площадь Музыки 0 До конца 2024 года на площади Музыки в Тамбове не будут проводиться массовые мероприятия. Это связано с работами по реконструкции канализационного коллектора на улице Набережной. На третьем этапе начались работы на участке от КНС №3 до здания Росреестра, включая разработку котлованов для монтажа

Депутат Государственной Думы Тамара Фролова обозначила проблемы в сфере здравоохранения 0 На 41-м заседании Тамбовской областной думы депутат Государственной Думы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова выразила критику по части ежегодного отчёта главы Тамбовской области Максима Егорова, касающейся здравоохранения.

Тамбовский «Спартак» одержал победу над московской командой 0 19 мая в рамках седьмого тура Первенства России среди команд Второй лиги тамбовский «Спартак» одержал победу над московской командой «Строгино» со счётом 3:1.

В Правительстве Тамбовской области новые кадровые назначения 0 На оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о новых кадровых назначениях в областном Правительстве.

Министерство экологии вмешалось в ситуацию с захватом пляжа в Тамбове 0 Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова в социальных сетях рассказала неравнодушным тамбовчанам о ситуации с перекрытым доступом к пляжу на части канала реки Цны, на Красном озере. Летом прошлого года местная жительница Екатерина З. пожаловалась, что владельцы участков незаконно захватили