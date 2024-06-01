Полуразрушенный дом на ул. Октябрьской передадут в муниципальную собственность Комментариев: 0



Этот дом долгое время числился за «Почтой России», которая должна была следить за его состоянием, но годами не проводила ремонт. После реорганизации почты в частную компанию недвижимое имущество стало государственной собственностью и находилось в безвозмездной аренде у «Почты России», что усложнило жителям дома процесс добивания ремонта.



В августе 2023 года фракция КПРФ в Тамбовской городской Думе получила обращение от жителя дома по адресу Октябрьская, 1, который был построен в конце XVIII века. Дом состоит из двух частей: одна из них использовалась как конюшни для нужд почтамта, затем была переоборудована в жилые квартиры для сотрудников почты. К 2023 году все жильцы этой части дома, кроме одного, были расселены и ждали улучшения жилищных условий с 1992 года.



К этому времени проживание в доме стало опасным: стропила крыши сгнили, крыша текла, в том числе на электропроводку, на кровле дома выросла большая береза. Все деревянные элементы внутренних конструкций могли рухнуть в любой момент, а батареи в соседних комнатах были удалены.



Депутат Григорий Назаров подал обращение в прокуратуру по поводу необеспечения граждан пригодными для проживания условиями. По материалам публикаций другого депутата, Артёма Александрова, следственные органы провели проверку.



В ходе проверок выяснилось, что здание находится на балансе РФ и передано в оперативное управление «Почты России». Лишь спустя девять месяцев и после многократных обращений Тамбовская городская Дума приняла решение о передаче объекта в муниципальную собственность.



Отвечая на вопрос депутатов от КПРФ о сроках ремонта, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Тамбова Вячеслав Баранов пояснил, что процесс передачи небыстрый. Сначала решение принимает муниципалитет, а затем его должны утвердить федеральные органы власти. Весь процесс, по его словам, может завершиться к концу текущего года. На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос передачи дома № 1 по улице Октябрьской из государственной (федеральной) в муниципальную собственность.Этот дом долгое время числился за «Почтой России», которая должна была следить за его состоянием, но годами не проводила ремонт. После реорганизации почты в частную компанию недвижимое имущество стало государственной собственностью и находилось в безвозмездной аренде у «Почты России», что усложнило жителям дома процесс добивания ремонта.В августе 2023 года фракция КПРФ в Тамбовской городской Думе получила обращение от жителя дома по адресу Октябрьская, 1, который был построен в конце XVIII века. Дом состоит из двух частей: одна из них использовалась как конюшни для нужд почтамта, затем была переоборудована в жилые квартиры для сотрудников почты. К 2023 году все жильцы этой части дома, кроме одного, были расселены и ждали улучшения жилищных условий с 1992 года.К этому времени проживание в доме стало опасным: стропила крыши сгнили, крыша текла, в том числе на электропроводку, на кровле дома выросла большая береза. Все деревянные элементы внутренних конструкций могли рухнуть в любой момент, а батареи в соседних комнатах были удалены.Депутат Григорий Назаров подал обращение в прокуратуру по поводу необеспечения граждан пригодными для проживания условиями. По материалам публикаций другого депутата, Артёма Александрова, следственные органы провели проверку.В ходе проверок выяснилось, что здание находится на балансе РФ и передано в оперативное управление «Почты России». Лишь спустя девять месяцев и после многократных обращений Тамбовская городская Дума приняла решение о передаче объекта в муниципальную собственность.Отвечая на вопрос депутатов от КПРФ о сроках ремонта, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Тамбова Вячеслав Баранов пояснил, что процесс передачи небыстрый. Сначала решение принимает муниципалитет, а затем его должны утвердить федеральные органы власти. Весь процесс, по его словам, может завершиться к концу текущего года.



