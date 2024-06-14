Депутат просит дать оценку законности перепрофилирования детского лагеря «Ласточка» 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров поднял вопрос о законности перепрофилирования земельных участков бывшего детского лагеря «Ласточка» в пригородном лесу Тамбова, расположенного по адресу Рассказовское шоссе, 9. В настоящее время эти участки и недвижимость продаются под

В Гавриловском округе незаконно привлекли школьников к работе в выходной день 0 Прокуратура Гавриловского района обнаружила в социальных сетях публикацию о привлечении подростков к работе в выходной день. В ходе проверки выяснилось, что работодатель, МБОУ «2-Гавриловская СОШ», привлёк несовершеннолетних к благоустройству и уборке территории в выходной день без их согласия. Это

Руководитель коттеджного посёлка оправдывает закрытие детского лагеря, так как их и так достаточно 0 Руководитель проекта «IT-деревня» на Рассказовском шоссе под Тамбовом опубликовал в соцсети VK мнение о достаточности детских лагерей для летнего отдыха в Тамбовской области.

Жителей области наградили нагрудным знаком «Почетный донор России» 0 В преддверии Всемирного дня донора крови исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области совместно с главным врачом Тамбовской областной станции переливания крови вручили нагрудные знаки «Почетный донор России» 19 жителям региона.

Очистные сооружения в Бокино за 190 млн рублей фактически вышли из строя 0 В Тамбове около 190 млн рублей были фактически "слиты" вместе с канализационными стоками в реку Цна. Проблема касается очистных сооружений в Бокино, которые были введены в эксплуатацию в 2013 году за эту сумму. Несмотря на заявленный срок службы в 25 лет, большая часть оборудования уже вышла из

Около поселка Тригуляй обнаружены сильно поржавевшие снаряды 0 13 июня вблизи посёлка Тригуляй Тамбовского городского округа местные жители обнаружили в лесном массиве боеприпасы со следами ржавчины и коррозии, сообщает управление Росгвардии по Тамбовской области.

Смертность превышает рождаемость в 2,6 раза 0 Тамбовстат огласил показатели естественного движения населения Тамбовской области за период с января по апрель 2024 года. В течение этих четырех месяцев в регионе родились 2 тысячи детей, что на 114 младенцев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Антимонопольное управление привлекло к ответственности за сговор на торгах 0 Региональное управление ФАС России оштрафовало администрацию Староюрьевского округа, две неназванные компании и ООО «ТехСреда» за заключение антиконкурентного соглашения на торгах.

Суд запретил деятельность по продаже курительной продукции в ТРЦ «Рио» 0 Ленинский районный суд Тамбова обязал одного из предпринимателей прекратить продажу курительных принадлежностей в торговом центре «РИО» по иску Роспотребнадзора. Причиной стало нарушение законодательства, запрещающего продажу табачной и алкогольной продукции в торговых точках, расположенных ближе

В области пройдёт рейд по борьбе с пьяными водителями 0 14 июня в Тамбовской области пройдет профилактический рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД будут активно патрулировать дороги, чтобы обеспечить безопасность и снизить риск аварий, связанных с употреблением алкоголя.

В Тамбове отметили День России и города 0 2 июня Тамбов отметил День города и России с масштабной и разнообразной программой, которая привлекла как детей, так и взрослых. В разных частях города были организованы мероприятия, чтобы каждый нашёл что-то интересное для себя.

Для больницы закупают новые флюорографы 0 В Тамбовской области планируется закупка новых флюорографов для 13 лечебных учреждений. Согласно извещению о проведении закупки, размещённому в Единой информационной системе «Закупки», общая сумма составляет 124,5 миллиона рублей. Заявки от поставщиков медицинского оборудования принимаются до 18

Апелляция заменила мошеннику условный срок на реальный 0 Советский районный суд города Тамбова осудил мошенника на условный срок, который в 2022−2023 годах обманывал продавцов автозапчастей на сайте «Авито». Злоумышленник вводил продавцов в заблуждение, заявляя о намерении приобрести их товары, и в результате его действий потерпевшие понесли

В Мичуринске в День Пушкина запретили проводить мероприятие в городском саду 0 В Мичуринске в городском саду запретили проведение мероприятия, посвящённого 225-летней годовщине со дня рождения Александра Пушкина, организованного писателями и поэтами. Власти сочли это событие массовым публичным мероприятием, требующим официального разрешения.

Суд повторно вернул прокурору дело о коррупции в МЧС 0 Тамбовский гарнизонный военный суд во второй раз вернул прокурору уголовное дело о коррупции в липецком управлении МЧС. Основным фигурантом дела является Михаил Салфетников, руководивший ведомством с 2013 по 2020 год. Суд вернул дело из-за нарушений в обвинительном заключении.

Самой актуальной темой недели стало ЖКХ 0 С 31 мая по 6 июня сотрудники Центра управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработали и передали на ответственное исполнение 2503 сообщения от жителей. Обращения поступали через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Жители области смогут летать в Казань дважды в неделю 0 С 18 июня из Тамбова начнутся авиарейсы в Казань. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме объявил глава Тамбовской области Максим Егоров.

Под Тамбовом распродают территорию детского лагеря «Ласточка» 0 Под Тамбовом выставили на продажу территорию бывшего детского лагеря «Ласточка», который располагался в пригородном лесу по Рассказовскому шоссе. Продают участки и объекты под вывеской с модным названием «ИТ-деревня».

В Тамбове произошел очередной коммунальный порыв сетей 0 В мессенджере появился ролик, на котором запечатлено, как возле 24-й школы в Тамбове из-под земли бьёт фонтан воды. Как сообщили «ПроТамбову» в тамбовском филиале ПАО «Квадра», произошло повреждение на подводящей теплосети к индивидуальному тепловому пункту на улице Мичуринской, 95. Из-за этого

Медаль Суворова за храбрость получил контрактник из Ржаксы 0 Сергей Панкратов из Ржаксы служит наводчиком-оператором на БМП в мотострелковых войсках. 27 марта его подразделению была поставлена задача оперативно занять новые позиции и организовать оборону на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских солдат.