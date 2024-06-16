В Тамбовской области выявлено почти 90 нарушений лесного законодательства 0 В Тамбовской области с начала года выявили 88 нарушений лесного законодательства в ходе патрулирования лесов, мест отдыха и сельхозугодий. Директор департамента лесного хозяйства Михаил Сатин отметил, что регион заранее подготовился к пожароопасному сезону. Были разработаны планы тушения лесных

Обвиняемый по уголовной статье экс-депутат посещает городские мероприятия в качестве почётного гостя 0 17 июня в Ленинском городском суде Тамбова состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата Тамбовской городской Думы Геннадия Берстенёва, обвиняемого по ч.1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), - сообщает «ПроТамбов». Дело рассматривается уже два года, но часто

Чиновника из Мичуринска будут судить за то, что он принял недоделанный водозаборный узел 0 Завершено расследование уголовного дела по обвинению мичуринского чиновника в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

В рейтинге развития Тамбовская область опустилась на три места 0 В рейтинге социально-экономического положения регионов России за прошлый год, подготовленном по заказу РИА Новости, Тамбовская область заняла 54-е место, опустившись с 51-й позиции, которую занимала годом ранее. Рейтинг основан на ключевых показателях регионального развития и позволяет оценить

На смену жаре в Тамбовскую область придет похолодание 0 Согласно прогнозам синоптиков, в Тамбове в понедельник, 17 июня, ожидается жаркая погода с температурой до +29 градусов днём. Будет переменная облачность, возможен дождь с грозой, и вечером также ожидается небольшой дождь. Ночью температура снизится до +20 градусов.

Пять населённых пунктов в Тамбовской области объявлены карантинной зоной 0 Пять населённых пунктов в Тамбовской области объявлены карантинной зоной из-за случаев бешенства животных. Постановление о введении карантина подписано главой области 11 июня. Заболевание выявлено как в частных хозяйствах, так и в садовом товариществе.

Тамбовская область не получит федеральные деньги на развитие электротранспорта 0 Тамбовская область не получила господдержку на реализацию проектов развития городского электрического транспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 4,8 миллиарда рублей для 10 регионов, включая Липецкую (1,4 млрд рублей) и Курскую (почти 2 миллиарда)

Жители сел в Тамбовской области жалуются на отсутствие дорог к домам 0 К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину обратились жители села Большая Липовица Тамбовского округа с жалобой на транспортную недоступность улицы Малая Липовица. Доступ на эту улицу возможен только через сельскохозяйственное поле по наезженной автомобилями колее с

Депутат просит дать оценку законности перепрофилирования детского лагеря «Ласточка» 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров поднял вопрос о законности перепрофилирования земельных участков бывшего детского лагеря «Ласточка» в пригородном лесу Тамбова, расположенного по адресу Рассказовское шоссе, 9. В настоящее время эти участки и недвижимость продаются под

В Гавриловском округе незаконно привлекли школьников к работе в выходной день 0 Прокуратура Гавриловского района обнаружила в социальных сетях публикацию о привлечении подростков к работе в выходной день. В ходе проверки выяснилось, что работодатель, МБОУ «2-Гавриловская СОШ», привлёк несовершеннолетних к благоустройству и уборке территории в выходной день без их согласия. Это

Руководитель коттеджного посёлка оправдывает закрытие детского лагеря, так как их и так достаточно 0 Руководитель проекта «IT-деревня» на Рассказовском шоссе под Тамбовом опубликовал в соцсети VK мнение о достаточности детских лагерей для летнего отдыха в Тамбовской области.

Жителей области наградили нагрудным знаком «Почетный донор России» 0 В преддверии Всемирного дня донора крови исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области совместно с главным врачом Тамбовской областной станции переливания крови вручили нагрудные знаки «Почетный донор России» 19 жителям региона.

Очистные сооружения в Бокино за 190 млн рублей фактически вышли из строя 0 В Тамбове около 190 млн рублей были фактически "слиты" вместе с канализационными стоками в реку Цна. Проблема касается очистных сооружений в Бокино, которые были введены в эксплуатацию в 2013 году за эту сумму. Несмотря на заявленный срок службы в 25 лет, большая часть оборудования уже вышла из

Около поселка Тригуляй обнаружены сильно поржавевшие снаряды 0 13 июня вблизи посёлка Тригуляй Тамбовского городского округа местные жители обнаружили в лесном массиве боеприпасы со следами ржавчины и коррозии, сообщает управление Росгвардии по Тамбовской области.

Смертность превышает рождаемость в 2,6 раза 0 Тамбовстат огласил показатели естественного движения населения Тамбовской области за период с января по апрель 2024 года. В течение этих четырех месяцев в регионе родились 2 тысячи детей, что на 114 младенцев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Антимонопольное управление привлекло к ответственности за сговор на торгах 0 Региональное управление ФАС России оштрафовало администрацию Староюрьевского округа, две неназванные компании и ООО «ТехСреда» за заключение антиконкурентного соглашения на торгах.

Суд запретил деятельность по продаже курительной продукции в ТРЦ «Рио» 0 Ленинский районный суд Тамбова обязал одного из предпринимателей прекратить продажу курительных принадлежностей в торговом центре «РИО» по иску Роспотребнадзора. Причиной стало нарушение законодательства, запрещающего продажу табачной и алкогольной продукции в торговых точках, расположенных ближе

В области пройдёт рейд по борьбе с пьяными водителями 0 14 июня в Тамбовской области пройдет профилактический рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД будут активно патрулировать дороги, чтобы обеспечить безопасность и снизить риск аварий, связанных с употреблением алкоголя.

В Тамбове отметили День России и города 0 2 июня Тамбов отметил День города и России с масштабной и разнообразной программой, которая привлекла как детей, так и взрослых. В разных частях города были организованы мероприятия, чтобы каждый нашёл что-то интересное для себя.

Для больницы закупают новые флюорографы 0 В Тамбовской области планируется закупка новых флюорографов для 13 лечебных учреждений. Согласно извещению о проведении закупки, размещённому в Единой информационной системе «Закупки», общая сумма составляет 124,5 миллиона рублей. Заявки от поставщиков медицинского оборудования принимаются до 18