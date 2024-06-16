Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Жители сел в Тамбовской области жалуются на отсутствие дорог к домам

Под Тамбовом распродают территорию детского лагеря «Ласточка»

В Тамбове из-за очередной аварии на месяц перекрыли улицу Карла Маркса

Празднование 106-й годовщины образования пограничных войск РФ в Мичуринске

В Тамбове сгорел автомобиль

Глава Тамбовской области Максим Егоров отчитался о результатах работы за 2023 год

Возбуждено уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния медучреждения в Инжавинском округе

Ветеран В.Ф. Дергачёв встречает 79-ю годовщину Победы в возрасте 99 лет

В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Беззубкину С.А.

В Тамбове из-за понижения уровня воды в реке Цне ввели режим повышенной готовности

Воины ВКС, участники специальной военной операции – в музейной комнате «Боевой Славы».

В Минэкологии прокомментировали ситуацию с фактом массовой гибели рыб в пруду

» » В Тамбовской области выявлено почти 90 нарушений лесного законодательства

В Тамбовской области выявлено почти 90 нарушений лесного законодательства

Сегодня, 09:50
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области с начала года выявили 88 нарушений лесного законодательства в ходе патрулирования лесов, мест отдыха и сельхозугодий. Директор департамента лесного хозяйства Михаил Сатин отметил, что регион заранее подготовился к пожароопасному сезону. Были разработаны планы тушения лесных пожаров для всех лесничеств области.

Для борьбы с огнем готовы задействовать почти 300 единиц техники и около 2500 единиц спецоборудования, включая тракторы, бульдозеры, ранцевые лесные огнетушители и мотопомпы. Команды по тушению пожаров состоят из 651 человека.

В регионе организованы 17 стационарных постов контроля и мобильные группы по патрулированию лесов, охватывающие 104 маршрута общей протяженностью свыше 4,8 тысячи километров. Сотрудники лесничеств также провели рейды на прилегающих к лесному фонду земельных участках. Информацию о выявленных нарушениях направили в ГУ МЧС по Тамбовской области для принятия мер административного воздействия и обеспечения соответствия территорий требованиям пожарной безопасности.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовские лесоводы готовятся к пожароопасному сезону

Тамбовщина готовится к пожароопасному сезону

В Тамбовской области борются с нарушителями лесного законодательства

На Тамбовщине прошли учения по тушению лесных пожаров

На охрану лесов от пожаров выделено в шесть раз больше средств

ОП: накануне лесных пожаров уволили около 500 подмосковных лесников



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области выявлено почти 90 нарушений лесного законодательства

Сегодня, 09:50
0
В Тамбовской области с начала года выявили 88 нарушений лесного законодательства в ходе патрулирования лесов, мест отдыха и сельхозугодий. Директор департамента лесного хозяйства Михаил Сатин отметил, что регион заранее подготовился к пожароопасному сезону. Были разработаны планы тушения лесных

Обвиняемый по уголовной статье экс-депутат посещает городские мероприятия в качестве почётного гостя

Сегодня, 09:35
0
17 июня в Ленинском городском суде Тамбова состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего депутата Тамбовской городской Думы Геннадия Берстенёва, обвиняемого по ч.1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), - сообщает «ПроТамбов». Дело рассматривается уже два года, но часто

Чиновника из Мичуринска будут судить за то, что он принял недоделанный водозаборный узел

Сегодня, 09:27
0
Завершено расследование уголовного дела по обвинению мичуринского чиновника в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

В рейтинге развития Тамбовская область опустилась на три места

Вчера, 12:35
0
В рейтинге социально-экономического положения регионов России за прошлый год, подготовленном по заказу РИА Новости, Тамбовская область заняла 54-е место, опустившись с 51-й позиции, которую занимала годом ранее. Рейтинг основан на ключевых показателях регионального развития и позволяет оценить

На смену жаре в Тамбовскую область придет похолодание

Вчера, 12:22
0
Согласно прогнозам синоптиков, в Тамбове в понедельник, 17 июня, ожидается жаркая погода с температурой до +29 градусов днём. Будет переменная облачность, возможен дождь с грозой, и вечером также ожидается небольшой дождь. Ночью температура снизится до +20 градусов.

Пять населённых пунктов в Тамбовской области объявлены карантинной зоной

Вчера, 11:43
0
Пять населённых пунктов в Тамбовской области объявлены карантинной зоной из-за случаев бешенства животных. Постановление о введении карантина подписано главой области 11 июня. Заболевание выявлено как в частных хозяйствах, так и в садовом товариществе.

Тамбовская область не получит федеральные деньги на развитие электротранспорта

16 июня 2024
0
Тамбовская область не получила господдержку на реализацию проектов развития городского электрического транспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 4,8 миллиарда рублей для 10 регионов, включая Липецкую (1,4 млрд рублей) и Курскую (почти 2 миллиарда)

Жители сел в Тамбовской области жалуются на отсутствие дорог к домам

16 июня 2024
0
К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину обратились жители села Большая Липовица Тамбовского округа с жалобой на транспортную недоступность улицы Малая Липовица. Доступ на эту улицу возможен только через сельскохозяйственное поле по наезженной автомобилями колее с

Депутат просит дать оценку законности перепрофилирования детского лагеря «Ласточка»

16 июня 2024
0
Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров поднял вопрос о законности перепрофилирования земельных участков бывшего детского лагеря «Ласточка» в пригородном лесу Тамбова, расположенного по адресу Рассказовское шоссе, 9. В настоящее время эти участки и недвижимость продаются под

В Гавриловском округе незаконно привлекли школьников к работе в выходной день

16 июня 2024
0
Прокуратура Гавриловского района обнаружила в социальных сетях публикацию о привлечении подростков к работе в выходной день. В ходе проверки выяснилось, что работодатель, МБОУ «2-Гавриловская СОШ», привлёк несовершеннолетних к благоустройству и уборке территории в выходной день без их согласия. Это

Руководитель коттеджного посёлка оправдывает закрытие детского лагеря, так как их и так достаточно

15 июня 2024
0
Руководитель проекта «IT-деревня» на Рассказовском шоссе под Тамбовом опубликовал в соцсети VK мнение о достаточности детских лагерей для летнего отдыха в Тамбовской области.

Жителей области наградили нагрудным знаком «Почетный донор России»

15 июня 2024
0
В преддверии Всемирного дня донора крови исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области совместно с главным врачом Тамбовской областной станции переливания крови вручили нагрудные знаки «Почетный донор России» 19 жителям региона.

Очистные сооружения в Бокино за 190 млн рублей фактически вышли из строя

15 июня 2024
0
В Тамбове около 190 млн рублей были фактически "слиты" вместе с канализационными стоками в реку Цна. Проблема касается очистных сооружений в Бокино, которые были введены в эксплуатацию в 2013 году за эту сумму. Несмотря на заявленный срок службы в 25 лет, большая часть оборудования уже вышла из

Около поселка Тригуляй обнаружены сильно поржавевшие снаряды

15 июня 2024
0
13 июня вблизи посёлка Тригуляй Тамбовского городского округа местные жители обнаружили в лесном массиве боеприпасы со следами ржавчины и коррозии, сообщает управление Росгвардии по Тамбовской области.

Смертность превышает рождаемость в 2,6 раза

14 июня 2024
0
Тамбовстат огласил показатели естественного движения населения Тамбовской области за период с января по апрель 2024 года. В течение этих четырех месяцев в регионе родились 2 тысячи детей, что на 114 младенцев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Антимонопольное управление привлекло к ответственности за сговор на торгах

14 июня 2024
0
Региональное управление ФАС России оштрафовало администрацию Староюрьевского округа, две неназванные компании и ООО «ТехСреда» за заключение антиконкурентного соглашения на торгах.

Суд запретил деятельность по продаже курительной продукции в ТРЦ «Рио»

14 июня 2024
0
Ленинский районный суд Тамбова обязал одного из предпринимателей прекратить продажу курительных принадлежностей в торговом центре «РИО» по иску Роспотребнадзора. Причиной стало нарушение законодательства, запрещающего продажу табачной и алкогольной продукции в торговых точках, расположенных ближе

В области пройдёт рейд по борьбе с пьяными водителями

13 июня 2024
0
14 июня в Тамбовской области пройдет профилактический рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД будут активно патрулировать дороги, чтобы обеспечить безопасность и снизить риск аварий, связанных с употреблением алкоголя.

В Тамбове отметили День России и города

13 июня 2024
0
2 июня Тамбов отметил День города и России с масштабной и разнообразной программой, которая привлекла как детей, так и взрослых. В разных частях города были организованы мероприятия, чтобы каждый нашёл что-то интересное для себя.

Для больницы закупают новые флюорографы

13 июня 2024
0
В Тамбовской области планируется закупка новых флюорографов для 13 лечебных учреждений. Согласно извещению о проведении закупки, размещённому в Единой информационной системе «Закупки», общая сумма составляет 124,5 миллиона рублей. Заявки от поставщиков медицинского оборудования принимаются до 18

Апелляция заменила мошеннику условный срок на реальный

13 июня 2024
0
Советский районный суд города Тамбова осудил мошенника на условный срок, который в 2022−2023 годах обманывал продавцов автозапчастей на сайте «Авито». Злоумышленник вводил продавцов в заблуждение, заявляя о намерении приобрести их товары, и в результате его действий потерпевшие понесли
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги