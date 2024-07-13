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Мичуринец вошёл в десятку лучших водителей такси в России
Сегодня, 14:19
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В Казани состоялся финал шестого всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России», где Денис Давыдов из Мичуринска достойно представил Тамбовскую область, войдя в десятку лучших водителей. Стаж работы Дениса в такси составляет восемь лет.
Конкурс собрал участников из 32 регионов России. Водители продемонстрировали свои знания в различных областях: истории, географии и достопримечательностях России, а также знание правил дорожного движения, отраслевого законодательства и основ оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Одним из испытаний был дуэльный заезд на автодроме в формате «Спринт-слалом», где участники преодолевали препятствия на легковых автомобилях. В последнем этапе, представляя свои регионы, водители выступили с творческими номерами на тему «Малые города России».
Денис Давыдов ранее неоднократно становился победителем региональных этапов конкурса, организуемых Министерством автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области, что свидетельствует о его высоком профессионализме и преданности профессии.
Фото: vk.com/dortrans
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