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Прокуратура проведет проверку почему дачники вынуждены пересекать Цну в Тамбове в районе ТЭЦ вплавь
Вчера, 11:35
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После обрушения парома, тамбовские дачники вынуждены переправляться через реку Цну вплавь. В сети появилось видео, где одна из дачниц грузит на небольшой пенопластовый плот сумку и ведро, снимает тапочки и отправляется вплавь. Прокуратура заинтересовалась роликом и намерена провести проверку.
Ранее дачники, высаживаясь на конечной остановке транспорта в районе ТЭЦ, десятилетиями пользовались паромом, чтобы добраться до садовых товариществ в «Липунцах». Объезд по старой Тулиновской дороге возможен, но очень длинный, и теперь они лишились короткого пути к своим участкам.
Старый паром затонул из-за перегруза, когда паромщик решил перевезти мотоциклистов вместе с их транспортом. К счастью, никто не пострадал, мотоциклы также удалось выловить из воды.
В поисках решения дачники обратились к главе области Максиму Егорову. Он поручил региональному министерству автомобильных дорог и транспорта совместно с администрациями города Тамбова и Тамбовского муниципального округа изучить практику других регионов и разработать возможные варианты.
Возможно, в будущем на этом месте появится мост. Однако каких-либо сроков власти пока не называют.
Фото: «Народный фронт»
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