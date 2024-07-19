Следственный комитет возбудил уголовное дело после скандала с паромной переправой в Тамбове Комментариев: 0



Следствию предстоит выяснить, как и почему работала эта переправа и почему за её услуги взималась плата. Предполагается, что перевозка была нелегальной и опасной. По версии следствия, подозреваемый, используя незарегистрированный несамоходный понтон, предоставлял услуги по переправе граждан к дачным поселкам через реку Цну за денежное вознаграждение. Эта практика закончилась печально 16 июня, когда паром затонул при перевозке группы молодых людей, включая четверых несовершеннолетних, и четырёх мотоциклов. Причиной стал перегруз. Происшествие случилось на участке реки глубиной более пяти метров.



Все пассажиры оказались в воде, но не пострадали, что можно назвать удачным стечением обстоятельств. Следователи установили, что на понтоне отсутствовали спасательные средства. Затонувший понтон уже извлечён из воды и отправлен на техническую экспертизу. В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства происшествия.



Неясно, удастся ли наладить переправу в этом месте и как на это повлияет уголовное дело.



Фото: СКР по Тамбовской области



Следователи СУ СКР по Тамбовской области объявили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Главным фигурантом по делу проходит 55-летний местный житель.Следствию предстоит выяснить, как и почему работала эта переправа и почему за её услуги взималась плата. Предполагается, что перевозка была нелегальной и опасной. По версии следствия, подозреваемый, используя незарегистрированный несамоходный понтон, предоставлял услуги по переправе граждан к дачным поселкам через реку Цну за денежное вознаграждение. Эта практика закончилась печально 16 июня, когда паром затонул при перевозке группы молодых людей, включая четверых несовершеннолетних, и четырёх мотоциклов. Причиной стал перегруз. Происшествие случилось на участке реки глубиной более пяти метров.Все пассажиры оказались в воде, но не пострадали, что можно назвать удачным стечением обстоятельств. Следователи установили, что на понтоне отсутствовали спасательные средства. Затонувший понтон уже извлечён из воды и отправлен на техническую экспертизу. В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства происшествия.Неясно, удастся ли наладить переправу в этом месте и как на это повлияет уголовное дело.Фото: СКР по Тамбовской области



